بايدن: الطريق لن يكون سهلا أمام أوكرانيا للانضمام للناتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن الطريق لن يكون سهلا أمام أوكرانيا للانضمام الى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف بايدن لصحافيين قرب واشنطن "ينبغي أن تنطبق عليهم المعايير نفسها. هذا يعني أننا لن نسهل أمر" انضمام البلد الذي يواجه هجوما عسكريا روسيا.

ووصف بايدن ارسال مجموعة أولى من الرؤوس النووية الروسية الى بيلاروس بانه "غير مسؤول بالكامل".

وهذه الخطوة ثمرة اتفاق اعلن في آذار/مارس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو الذي وضع اراضي بلاده في تصرف روسيا لمهاجمة اوكرانيا.