"المونيتور": هل ساهمت الهجرة وحرب غزة في فوز اليمين المتطرف بأوروبا؟

تساءلت صحيفة "المونيتور" عما إذا كان ملف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والحرب في غزة قد ساهما في فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى تحقيق القوى اليمينية المتطرفة، خاصة في فرنسا وألمانيا، مكاسب كبيرة في جميع أنحاء القارة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الأحد الماضي.

وأظهرت الحملات الانتخابية والنتائج التي تلت ذلك الأهمية المركزية للهجرة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السياسة الأوروبية، على الرغم من أن الخبراء يعتقدون أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه المنطقة لن تتغير بشكل كبير نتيجة لذلك، وفقًا للصحيفة.

وفي ألمانيا، قال المشاركون في استطلاع أجرته مؤسسة "فوكال داتا" في السادس من يونيو/حزيران الحالي إن الهجرة كانت القضية الرئيسية التي أثرت على تصويتهم، في حين وضع المشاركون الفرنسيون الهجرة في المرتبة الثانية بعد الاقتصاد والتضخم.