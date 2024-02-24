كندا.. شبكات الشرطة تتعرّض لهجوم سيبراني واسع

أعلنت شرطة الخيالة الملكيّة الكندية تعرّض شبكاتها لهجوم سيبراني واسع النطاق، وأنها تتصدى له في الوقت نفسه، وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت الشرطة الفيدرالية في بيان، إن انتهاكاً بهذا الحجم مثير للقلق، مضيفة أن القوة "تسيطر بنشاط" على الهجوم.

ولم تتوفر معلومات حول المصدر المشتبه به للهجوم.

وأطلقت الشرطة تحقيقا جنائيا في هذا الانتهاك وتعهدت "بمحاسبة المسؤولين".