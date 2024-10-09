مقتل 5 في هجوم روسي على ميناء بأوديسا الأوكرانية

قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكسي كوليبا، إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون في هجوم صاروخي شنته روسيا على البنية التحتية لميناء بمنطقة أوديسا في جنوبي أوكرانيا.

وأضاف في رسالة على تطبيق "تيليغرام" أن "سفينة حاويات تحمل علم بنما اسمها (شوي سبيريت) لحقت بها أضرار في الهجوم".

وكان الهجوم على ميناء تشورنومورسك هو الثالث في المنطقة خلال الأيام الأربعة الماضية.

إذ شنت روسيا قبل ثلاثة أيام هجومًا بطائرات مسيرة على كييف وأوديسا ومدنًا أخرى، ما أبقى الإنذارات من الغارات الجوية تدوّي في النصف الشرقي من أوكرانيا لأكثر من 5 ساعات.

يأتي ذلك مع استمرار التقدم الروسي على عدة محاور في أوكرانيا، إذ أعلنت وحدات الدفاع الجوي الروسية في وقت سابق اليوم، تدميرها 47 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على غربي روسيا.