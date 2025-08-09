6 قتلى من الجيش اللبناني وإصابات في حصيلة أولية إثر انفجار بلدة زبقين الجنوبية

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة يابلونوفكا في دونيتسك

هجوم روسي على أوكرانيا في منطقة دونيتسكالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أغسطس 2025، 10:20 ص

أعلن الجيش الروسي، السبت، السيطرة على بلدة يابلونوفكا في مقاطعة دونيتسك، وفق وكالة "سبوتنيك".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "وحدات من مجموعة قوات المركز سيطرت على بلدة يابلونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وجاء في البيان أن "وحدات مجموعة الشمال سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مقاطعتي دونيتسك وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 195 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة و6 مستودعات إمداد".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة سو-24 وصاروخين هيمارس و475 طائرة مسيرة أوكرانية".

وتخوض القوات الروسية واحدة من معاركها الكبرى في المناطق الشمالية من مقاطعة دونيتسك، وهي معركة السيطرة على مدينة ليمان، بعدما عبرت نهر زربتس للوصول إلى المدينة من الاتجاه الشمالي، بهدف السيطرة على المنطقة المحصورة ما بين نهري زربتس ونتريوس وتهديد ليمان.

وفي أثناء تقدمها باتجاه المدينة، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بلدتي زلينا دولينا وكلوديازي، وزادت من ضغطها لقطع طريق الإمداد عن ليمان من الاتجاه الشمالي الغربي، بعدما هددت طريق الإمداد الجنوبي بوصولها إلى بلدة سيفرسك.

