وزير خارجية الصين يزور روسيا لإجراء محادثات أمنية

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن الوزير وانغ يي سيزور روسيا اليوم في زيارة تستمر حتى 21 أيلول/ سبتمبر لإجراء مشاورات أمنية استراتيجية بين البلدين.

ويعتزم وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة روسيا بين 18 و21 أيلول/سبتمبر لإجراء محادثات أمنية، وفق ما أعلنت الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان إنه "بناء على دعوة من سكرتير مجلس الأمن في الاتحاد الروسي نيكولاي باتروشيف، يتوجه وانغ يي (...) إلى روسيا لعقد الجولة الـ18 من المشاورات الأمنية الاستراتيجية الصينية الروسية بين 18 و21 أيلول/سبتمبر".