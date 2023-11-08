بكين تقول إنها مستعدة لتحسين العلاقات مع واشنطن"على كل المستويات"
أكدت الصين أنها مستعدة لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة "على كل المستويات"، وفق ما أعلن نائب الرئيس الصيني هان جينغ، الأربعاء، قبل أيام من قمة متوقعة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو الأسبوع المقبل.
وقال هان جينغ، خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة، إن اللقاءات الرفيعة المستوى التي جرت خلال الأشهر الماضية بين مسؤولين من واشنطن وبكين، بعثت بـ"إشارات إيجابية" تشي بتحسّن العلاقات.
وأضاف "نحن مستعدون لتعزيز التواصل والحوار مع الولايات المتحدة على كل المستويات، والدفع قدمًا بالتعاون الذي يعود بالفائدة على الطرفين، وإدارة الاختلافات بطريقة جيدة، ومواجهة التحديات الدولية بشكل مشترك".
وتراجعت العلاقات بين القوتين العظميين إلى أدنى مستوياتها خلال الأعوام الماضية في ظل خلافات على قضايا عدة منها القيود على الصادرات وحقوق الإنسان والأمن القومي.
إلا أن الجانبين أظهرا استعدادًا خلال الأشهر الماضية للعمل على ردم هوة الخلافات الحادة. ليزور بعدها عدد من المسؤولين الأمريكيين الصين هذا العام لتعزيز التواصل.
وأجرت الولايات المتحدة والصين، الإثنين، محادثات نادرة بشأن الحدّ من الأسلحة النووية، في خطوة جديدة ترمي إلى تقليل انعدام الثقة بين البلدين قبل قمة الرئاسية المرتقبة الأسبوع المقبل.
جدَّد هان، الأربعاء، تأكيد موقف الرئيس الصيني بأن مستقبل البشرية يرتبط بالعلاقات بين بلاده والولايات المتحدة. وقال "العالم كبير بما يكفي ليتمكن البلدان من التطور والازدهار معًا".