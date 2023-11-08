بكين تقول إنها مستعدة لتحسين العلاقات مع واشنطن"على كل المستويات"

أكدت الصين أنها مستعدة لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة "على كل المستويات"، وفق ما أعلن نائب الرئيس الصيني هان جينغ، الأربعاء، قبل أيام من قمة متوقعة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو الأسبوع المقبل.

وقال هان جينغ، خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة، إن اللقاءات الرفيعة المستوى التي جرت خلال الأشهر الماضية بين مسؤولين من واشنطن وبكين، بعثت بـ"إشارات إيجابية" تشي بتحسّن العلاقات.

وأضاف "نحن مستعدون لتعزيز التواصل والحوار مع الولايات المتحدة على كل المستويات، والدفع قدمًا بالتعاون الذي يعود بالفائدة على الطرفين، وإدارة الاختلافات بطريقة جيدة، ومواجهة التحديات الدولية بشكل مشترك".