إحالة هولندي مزّق نسخة من المصحف إلى المحاكمة

أحيل هولندي إلى المحاكمة بتهمة توجيه إهانات لمجموعة أشخاص بعدما مزّق نسخة من المصحف أمام البرلمان، على ما أعلن المدّعون العامّون، الثلاثاء.

ونفّذ إدفين فاخنزفلد، البالغ من العمر 54 عامًا، رئيس الفرع الهولندي لمجموعة بيغيدا الألمانية المناهضة للإسلام احتجاجه في لاهاي في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وفق وسائل إعلام هولندية.

وكان المدّعون العامّون أعلنوا في شهر نيسان/أبريل الماضي، عن بدء تحقيقات جنائية بحقّ مواطن هولندي يبلغ 54 عاماً مقيم في ألمانيا على خلفية الواقعة، التي أثارت غضباً في العالم الإسلامي.

وكتب المدّعون العامّون في تغريدة، الثلاثاء، أنّ "هيئة الادّعاء العام قرّرت استدعاء المشتبه به"، مضيفين أنه "من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في الـ10 من آب/أغسطس".

ولفت المدعون إلى أن تمزيق نسخة من المصحف ليس مخالفة جنائية في هولندا التي تتهاون قوانينها مع انتقاد الأديان.