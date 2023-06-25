أبرز ردود الفعل الدولية بشأن التمرد المسلح لفاغنر

تابعت دول العالم بقلق وترقب، السبت، مجرى الأحداث التي شهدتها روسيا في أعقاب التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية للبلاد، في ما يشكل أبرز تحدّ داخلي يواجهه الرئيس فلاديمير بوتين في خضم حرب أوكرانيا.

وفي ما يأتي عرض لأبرز مواقف دول وحكومات العالم بشأن التمرد الذي اعتبره بوتين "طعنة في الظهر" و"خيانة":

الإمارات

اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش أنه "في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا، أصبحت الحاجة إلى حل سياسي يُعالج الأزمة الأوكرانية وتداعياتها أكثر إلحاحاً لتجنيب العالم المزيد من الاحتقان".

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر، إن "الحلول السياسية لم تعُد خياراً بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم".

أوكرانيا

اعتبر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن تمرّد مجموعة فاغنر دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها.

وكتب على وسائل التواصل أن "ضعف روسيا واضح. ضعف واسع النطاق. وكلما أبقت روسيا قواتها ومرتزقتها على أرضنا، واجهت مزيداً من الفوضى والألم والمشكلات لاحقاً".

واعتبر أن روسيا "اختارت الدعاية لإخفاء ضعفها وحماقة حكومتها، والآن بلغت الفوضى حداً لم يعد بإمكان أحد الكذب بشأنها".