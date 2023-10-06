هجوم روسي على قرية أوكرانية يخلف 52 قتيلًا

قال حاكم منطقة "خاركيف" الأوكرانية "أوليه سينيهوبوف"، إن عدد قتلى الهجوم الصاروخي الذي شنّته روسيا على قرية "هروزا" في شمال شرق أوكرانيا ارتفع إلى 52، اليوم الجمعة، بعد وفاة شخص آخر الليلة الماضية في المستشفى.

وسقط صاروخ على مقهى ومحل بقالة في القرية، أمس الخميس، بينما كان الناس يتجمعون حدادًا على مقتل جندي أوكراني.

وقال "سينيهوبوف" للتلفزيون الأوكراني: "لقي 52 شخصًا حتفهم نتيجة هذا الهجوم الصاروخي. وتوفي شخص واحد في المستشفى... لا يزال الناس هناك (في المستشفيات). الإصابات خطيرة للغاية".

وأضاف أن رجال الإنقاذ ما زالوا يعملون في موقع الهجوم.

وأُعلن الحداد ثلاثة أيام في منطقة "خاركيف" بعد أكثر الهجمات دموية في المنطقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من 19 شهرا. وتسبّب الهجوم في سقوط أكبر عدد من القتلى المدنيين في غارة روسية واحدة.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدًا، لكن العديد منهم قُتلوا في هجمات استهدفت مناطق سكنية ومنشآت للطاقة والدفاع والموانئ والحبوب وغيرها من المنشآت.