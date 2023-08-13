موقع عبري: مبعوث نتنياهو الخاص في البيت الأبيض لبحث العلاقات مع السعودية
سلط موقع "واللا" العبري، الضوء على مهمة المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض لبحث إمكانية التوصل لاتفاق مستقبلي مع السعودية.
وقال الموقع العبري في تقرير نشره، يوم السبت، إن نتنياهو سيرسل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى واشنطن خلال الأسبوع الحالي؛ لبحث العديد من القضايا التي تهم إسرائيل والمنطقة.
ونقل الموقع العبري عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين رفيعي المستوى، أن ديرمر سيلتقي في 17 أغسطس/ آب الجاري مع كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وسيلتقي الوزير الإسرائيلي مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وكبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومستشار الرئيس للطاقة عاموس هوشستين، بحسب الموقع.
ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية وصفها بـ "المطلعة"، أن ديرمر سيبحث في واشنطن اقتراح نتنياهو لاتفاقية "التحالف الدفاعي" بين الولايات المتحدة وإسرائيل كجزء من أي صفقة مستقبلية مع السعودية.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون في تصريحات خاصة لـ "واللا"، إن ديرمر سيبحث في البيت الأبيض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة بايدن بشأن التوصل إلى صفقة شاملة مع السعودية تشمل أيضًا إقامة العلاقات بين الرياض وتل أبيب.
ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن إدارة بايدن تحاول استكمال جهودها الدبلوماسية مع السعودية بنهاية العام الحالي أو الربع الأول من العام المقبل، قبل أن تطغى حملة الانتخابات الرئاسية بالكامل على أجندة بايدن.
يشار إلى أن "التحالف الدفاعي" هي اتفاقية ردع ضد إيران أطلقها نتنياهو، ويحاول البيت الأبيض الترويج لها بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل.
المصدر: موقع "واللا" العبري