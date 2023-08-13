موقع عبري: مبعوث نتنياهو الخاص في البيت الأبيض لبحث العلاقات مع السعودية

سلط موقع "واللا" العبري، الضوء على مهمة المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض لبحث إمكانية التوصل لاتفاق مستقبلي مع السعودية.

وقال الموقع العبري في تقرير نشره، يوم السبت، إن نتنياهو سيرسل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى واشنطن خلال الأسبوع الحالي؛ لبحث العديد من القضايا التي تهم إسرائيل والمنطقة.

ونقل الموقع العبري عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين رفيعي المستوى، أن ديرمر سيلتقي في 17 أغسطس/ آب الجاري مع كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسيلتقي الوزير الإسرائيلي مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وكبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومستشار الرئيس للطاقة عاموس هوشستين، بحسب الموقع.