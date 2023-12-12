هل ينجح الأوروبيون في استقطاب دول البلقان إلى المعسكر الغربي؟

ويرى فلوران مارسياك، الباحث المشارك في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن "هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى تهدئة العلاقات، وجذب المستثمرين، وتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي".

وأشار التقرير الفرنسي إلى أنّه رغم هذه الإغراءات فإن بعض القادة السياسيين لدول البلقان يترددون في القيام بذلك، لا سيما أنّ "بناء سوق مشتركة بين هذه الاقتصادات التي تفتقر إلى التكامل ليس بالأمر السهل"، كما يوضح جان أرنو ديرين، المؤرخ ورئيس تحرير مجلة "كوريي دي بلقان".

وقال بيتر تاباك، المتخصص في هذا الموضوع في البنك الأوروبي للتنمية، إنّ "هناك حواجز وإجراءات معقدة، وأوقات انتظار طويلة على الحدود، وعمليات مقاطعة ذات تأثير سياسي - على سبيل المثال من قبل كوسوفو على المنتجات الصربية في عامي 2018 و2023 - ما يحول دون تحقيق التكامل بين دول المنطقة".

هشة اقتصاديًا

ورغم أن المنطقة نجت من أزمة "كوفيد-19" بشكل أفضل من المتوقع، فإنها تظل هشة اقتصاديًا، ويوضح تاباك أن "نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ألبانيا لا يزيد على 34% فقط عن نظيره في الاتحاد الأوروبي".

وتقول ديانا كاراتشانسكي، الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة "كوفاس"، إنّ "صربيا والبوسنة والهرسك تتمتع بقاعدة صناعية متطورة نسبيًا، إذ تمثل 13.5% و14% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، في حين تعتمد ألبانيا والجبل الأسود بشكل أكبر على السياحة".