مقتل 3 أشخاص في هجوم ليلي جديد على كييف

قال مسؤولون في كييف إن هجوماً ليلياً آخر على مناطق شرق المدينة يوم الخميس أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تيليجرام إن اثنين من القتلى من الأطفال في الهجوم الذي استهدف منطقة يسنيانسكي في الضواحي الشرقية للعاصمة.

كما أصاب الهجوم منطقة دنيبروفسكي، وهي أكثر قرباً من وسط المدينة، وهذا هو الهجوم الثامن عشر على العاصمة هذا الشهر، وقالت الإدارة العسكرية إن سبعة أشخاص أصيبوا في المنطقتين.