كيف تلقى الروس "نكسة ماكرون" في الانتخابات الأوروبية؟

لا يُخفي السياسيون والإعلاميون ومتابعو الشأن السياسي في روسيا "سعادتهم" لفشل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وتلقى الروس نتائج الانتخابات بشيء من الارتياح، لا سيما أن ماكرون بنى حملته الانتخابية في الانتخابات الأوروبية على أساس "ضرورة دعم أوكرانيا في مواجهة موسكو".

وبادر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالتعليق بعد ظهور النتائج قائلًا "سنتابع كل هذا عن كثب، خاصة وأننا نرى موقفًا غير ودي، بل عدائيًّا، من القادة الفرنسيين تجاه بلدنا" وفق تعبيره.

وقالت صحيفة "لاكروا" الفرنسية في تقرير لها إن ارتياح صنّاع القرار الروس له ما يبرره، خاصة بالإعلان عن قرار يخاطر بتسليم مفاتيح "ماتينيون" إلى التجمع الوطني خلال أسابيع قليلة، في إشارة إلى قرار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

واعتبرت الصحيفة أنّ "مثل هذه النتيجة من شأنها أن تقوض إلى حد كبير سلطة رئيس الجمهورية، الذي جعل من ضرورة دعم كييف إحدى الحجج الرئيسة لحملته في الانتخابات الأوروبية، وأكد مؤخرًا إرسال طائرات مقاتلة ومدربين فرنسيين إلى أوكرانيا."