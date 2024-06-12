كيف تلقى الروس "نكسة ماكرون" في الانتخابات الأوروبية؟
لا يُخفي السياسيون والإعلاميون ومتابعو الشأن السياسي في روسيا "سعادتهم" لفشل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وتلقى الروس نتائج الانتخابات بشيء من الارتياح، لا سيما أن ماكرون بنى حملته الانتخابية في الانتخابات الأوروبية على أساس "ضرورة دعم أوكرانيا في مواجهة موسكو".
وبادر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالتعليق بعد ظهور النتائج قائلًا "سنتابع كل هذا عن كثب، خاصة وأننا نرى موقفًا غير ودي، بل عدائيًّا، من القادة الفرنسيين تجاه بلدنا" وفق تعبيره.
وقالت صحيفة "لاكروا" الفرنسية في تقرير لها إن ارتياح صنّاع القرار الروس له ما يبرره، خاصة بالإعلان عن قرار يخاطر بتسليم مفاتيح "ماتينيون" إلى التجمع الوطني خلال أسابيع قليلة، في إشارة إلى قرار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
واعتبرت الصحيفة أنّ "مثل هذه النتيجة من شأنها أن تقوض إلى حد كبير سلطة رئيس الجمهورية، الذي جعل من ضرورة دعم كييف إحدى الحجج الرئيسة لحملته في الانتخابات الأوروبية، وأكد مؤخرًا إرسال طائرات مقاتلة ومدربين فرنسيين إلى أوكرانيا."
وقال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين معلقًا على نتيجة الانتخابات الأوروبية في فرنسا وألمانيا "هذا يعني انهيار سياسات ماكرون وشولتس" داعيًا إلى استقالتهما.
وفي انسجام تام مع المواقف الرسمية علقت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" المؤيدة للكرملين بأن إيمانويل ماكرون "أصبح الآن غير شرعي، مثل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي انتهت ولايته رسميًّا في الـ20 من مايو."
وسخر زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف، الثلاثاء الـ11 من يونيو من ماكرون، وقال في تصريح من مجلس الدوما "انظروا إلى هذا العالم الغربي، بالأمس فقط كان هذا الديك يضغط على نفسه ويريد الذهاب إلى موسكو، واليوم، مثل معتوه يرثى له فقد كل شيء، يقوم بحل البرلمان ويأمل في العودة في غضون ثلاثة أسابيع!" في إشارة إلى ماكرون.
وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف على منصة "إكس" من جانبه "حان وقت الاستقالة! إلى مزبلة التاريخ!"
ووفق صحيفة "لاكروا" فقد كانت الفرضية القائلة بأن إيمانويل ماكرون سيضع استقالته في الميزان، حديث الصحافة الروسية صباح أمس الثلاثاء، لكن عندما سُئل عن هذا الأمر قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه غير قادر على الإجابة عن هذا السؤال.