لافروف يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "تجنب التصعيد"

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التحلي بـ"أكبر قدر من المسؤولية وتجنب التصعيد"، وذلك خلال اتصالين هاتفيين بنظيريه الإسرائيلي والفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف "دعا الشريكين الإسرائيلي والفلسطيني إلى إظهار أكبر قدر من المسؤولية، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تدهور جديد للوضع".