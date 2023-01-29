لافروف يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "تجنب التصعيد"
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التحلي بـ"أكبر قدر من المسؤولية وتجنب التصعيد"، وذلك خلال اتصالين هاتفيين بنظيريه الإسرائيلي والفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف "دعا الشريكين الإسرائيلي والفلسطيني إلى إظهار أكبر قدر من المسؤولية، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تدهور جديد للوضع".
وتشاور "لافروف" هاتفيًا مع وزيري الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، والفلسطيني رياض المالكي.
وأضافت الخارجية الروسية أنه خلال الاتصالين، "شدد الجانب الروسي على أن موسكو تشعر بقلق بالغ حيال دوامة العنف الجديدة" في المنطقة".
وسبق أن دعت الخارجية الروسية في بيان، السبت، جميع الأطراف إلى "أكبر قدر من ضبط النفس" بعد هجومي، الجمعة والسبت، في القدس الشرقية إثر عملية عسكرية إسرائيلية دامية، الخميس، في الضفة الغربية المحتلة، أعقبها إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، وغارات جوية إسرائيلية ردًا على ذلك.
وتثير تطورات الأيام الأخيرة مخاوف من تنامي التصعيد.