مسؤول أمريكي: فتح معبر رفح اليوم لإجلاء الأمريكيين

اتفقت مصر وإسرائيل على السماح للمواطنين الأميركيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح، السبت، بينما تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات ضدّ حماس، حسبما أفاد مسؤول أميركي.

وقال المسؤول، الذي يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولة إقليمية، إن شريكي الولايات المتحدة اتفقا على إبقاء المعبر الوحيد من غزة إلى مصر مفتوحاً من الساعة 12,00 ظهراً حتى الساعة الخامسة مساء (9,00-14,00 بتوقيت غرينتش)، مضيفاً أنّ قطر تواصلت مع حماس لتشجيعها على التعاون.

وكانت رسائل صادرة عن نظام إدارة الأزمات للشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (CACMS) طمأنت المواطنين الأمريكيين وعائلاتهم أنهم قد يتمكنون من الخروج من غزة إلى مصر بعد ظهر السبت، بحسب ما نقلته شبكة "سي أن أن".

وأنذرت إسرائيل سكان شمال غزة بضرورة التوجه فورًا نحو الجنوب، وسط احتمالات أن يكون هناك اجتياح برّي إسرائيلي للقطاع.