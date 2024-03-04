بين خامنئي والحرس والأميّة.. هذه أسباب ضعف البرلمان الإيراني

أحكام خامنئي

وإذا قسمنا إيران ما بعد ثورة عام 1979 إلى فترتين حسب مرشدي الثورة روح الله الخميني وعلي خامنئي، يمكن القول إن البرلمان كان يتمتع باستقلالية أكبر في الفترة الأولى مقارنة بالفترة الثانية التي لا تزال مستمرة.

ويتدخل خامنئي ويشرف على قرارات المجلس بطرق مختلفة، وفي مناسبات عدة، استخدم قائد الجمهورية الإسلامية "الأمر الحكومي أو الولائي" لتغيير رأي النواب وتطبيق آرائه في البرلمان، وكانت واحدة أو اثنتين منها فقط غير اقتصادية وبقيتها اقتصادية.

وكانت أول حالة في هذا المجال عام 2000 في البرلمان السادس، وهدف التدخل إلى التخلي عن إصلاح قانون الصحافة.

وإحدى أهم قضايا تدخل خامنئي في عمل البرلمان وأكثرها تأثيراً كانت تتعلق بالخصخصة، ومع إعلانه أصبحت ظروف الخصخصة أسوأ بكثير.

وفي يوليو/تموز 2006، أبلغ المرشد الحالي علي خامنئي المادة 44 (ج) من الدستور إلى رؤساء السلطات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والقضاء) ومجمع تشخيص مصلحة النظام.

وتتمثل هذه المادة، بتسليم الأنشطة والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي انتهى إلى سيطرة الحرس الثوري الإيراني والمقر التنفيذي لمؤسسة الإمام الخميني على المؤسسات الحكومية.

كما سمح لمحمود أحمدي نجاد، رئيس إيران في ذلك الوقت، بسحب العملة من صندوق الاحتياطي في مرسوم حكومي في عام 2008.

وفي عام 2011، قرر البرلمان استجواب أحمدي نجاد بسبب أدائه الاقتصادي والسياسي السيئ، لكن قرار خامنئي حال دون ذلك.

وأيضاً في مارس/آذار 2020، وبحكم آية الله خامنئي، ذهبت موازنة عام 2020 إلى مجلس صيانة الدستور دون رأي أعضاء البرلمان.

إلى جانب ذلك، يمارس زعيم الجمهورية الإسلامية نفوذه في البرلمان بطرق مختلفة، فعلى سبيل المثال، "خطة الحماية" الخاصة بالإنترنت، التي أثارت الموافقة عليها احتجاجات كثيرة على مستوى المجتمع، كانت خطة تم تنفيذها بتوصية من خامنئي.