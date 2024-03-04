بين خامنئي والحرس والأميّة.. هذه أسباب ضعف البرلمان الإيراني
ينص الدستور الإيراني، على واجبين رئيسين للبرلمان هما التشريع والإشراف على تنفيذ القانون، لكن ثمة اعتبارات تقيّد هذه السلطة وتحول دون تنفيذ المجلس لمهامه بالكفاءة اللازمة.
وتتكون السلطة التشريعية في إيران من جزأين؛ أولهما مجلس الشورى (البرلمان) والآخر هو مجلس صيانة الدستور.
وبحسب المادة 93 من الدستور، فإنه دون مجلس صيانة الدستور لا قيمة لقرار البرلمان.
وبالتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة تعيشها إيران، لم يرق أداء البرلمان إلى المستوى المطلوب.
وبحسب مراقبين، يمكن القول إن المشكلة الأهم التي يعاني منها البرلمان هي عدم تمتعه بالاستقلالية الكافية في دفع الأمور إلى الأمام، وذلك لأسباب عديدة.
أحكام خامنئي
وإذا قسمنا إيران ما بعد ثورة عام 1979 إلى فترتين حسب مرشدي الثورة روح الله الخميني وعلي خامنئي، يمكن القول إن البرلمان كان يتمتع باستقلالية أكبر في الفترة الأولى مقارنة بالفترة الثانية التي لا تزال مستمرة.
ويتدخل خامنئي ويشرف على قرارات المجلس بطرق مختلفة، وفي مناسبات عدة، استخدم قائد الجمهورية الإسلامية "الأمر الحكومي أو الولائي" لتغيير رأي النواب وتطبيق آرائه في البرلمان، وكانت واحدة أو اثنتين منها فقط غير اقتصادية وبقيتها اقتصادية.
وكانت أول حالة في هذا المجال عام 2000 في البرلمان السادس، وهدف التدخل إلى التخلي عن إصلاح قانون الصحافة.
وإحدى أهم قضايا تدخل خامنئي في عمل البرلمان وأكثرها تأثيراً كانت تتعلق بالخصخصة، ومع إعلانه أصبحت ظروف الخصخصة أسوأ بكثير.
وفي يوليو/تموز 2006، أبلغ المرشد الحالي علي خامنئي المادة 44 (ج) من الدستور إلى رؤساء السلطات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والقضاء) ومجمع تشخيص مصلحة النظام.
وتتمثل هذه المادة، بتسليم الأنشطة والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي انتهى إلى سيطرة الحرس الثوري الإيراني والمقر التنفيذي لمؤسسة الإمام الخميني على المؤسسات الحكومية.
كما سمح لمحمود أحمدي نجاد، رئيس إيران في ذلك الوقت، بسحب العملة من صندوق الاحتياطي في مرسوم حكومي في عام 2008.
وفي عام 2011، قرر البرلمان استجواب أحمدي نجاد بسبب أدائه الاقتصادي والسياسي السيئ، لكن قرار خامنئي حال دون ذلك.
وأيضاً في مارس/آذار 2020، وبحكم آية الله خامنئي، ذهبت موازنة عام 2020 إلى مجلس صيانة الدستور دون رأي أعضاء البرلمان.
إلى جانب ذلك، يمارس زعيم الجمهورية الإسلامية نفوذه في البرلمان بطرق مختلفة، فعلى سبيل المثال، "خطة الحماية" الخاصة بالإنترنت، التي أثارت الموافقة عليها احتجاجات كثيرة على مستوى المجتمع، كانت خطة تم تنفيذها بتوصية من خامنئي.
تأثير الحرس الثوري
يمكن بسهولة الشعور بآثار القوات العسكرية والأمنية في أداء البرلمان؛ وهي إما تتدخل في الانتخابات، أو تؤثر على قرارات البرلمان من خلال الضغط، أو حتى عبر وصول العسكريين إلى البرلمان.
وذكر الرئيس الإيراني الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني في جزء من مذكراته، أنه في 24 أبريل/نيسان 1996 خلال انتخاب البرلمان الخامس، "جاء الجنرال منصور أحمدلو من قادة الحرس الثوري الإيراني، وقدم تقريراً عن مشاركة قادة الحرس في الانتخابات، وطلب الإذن بالاستقالة من منصبه بسبب هذا الانتهاك".
وبحسب المذكرات ذاتها، "قدم أحمد شفيعي من وزارة الاستخبارات، تقريرا عن الوضع الانتخابي والتدخل غير القانوني للحرس الثوري الإيراني والباسيج".
لكن مشاركة القوات الأمنية في الانتخابات الإيرانية لها وجه آخر، هو الموافقة أو الرفض لدخول المرشحين إلى البرلمان.
وخلافاً للرأي العام، فإن الموافقة المبدئية أو رفض المرشحين للبرلمان لا تتم بشكل مباشر من قبل مجلس صيانة الدستور، لكن هذا المجلس مسؤول فقط عن تنفيذها.
ومن الأساليب الأخرى لتدخل القوات الأمنية والعسكرية في البرلمان هو ترشيح أفرادها لدخول البرلمان.
وفي البرلمان التاسع، قُدر عدد أعضاء الحرس الثوري بـ 40 نائباً.
وفي البرلمان الحادي عشر (الحالي)، كان 9 عمداء و18 عقيدًا من الحرس الثوري الإيراني حاضرين إلى جانب بعض كبار قادة الباسيج والكوادر السياسية في الحرس.
وتضاعف عدد أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين دخلوا البرلمان الحادي عشر مقارنة بالدورة العاشرة.
وقال أحد نواب البرلمان السابقين من التيار الإصلاحي، إن "القوى العسكرية السابقة الموجودة في البرلمان، تحاول في حالات خاصة مثل ميزانية المنظمات والمؤسسات القريبة من الحرس الثوري الإيراني، الحصول على النقاط وزيادة حصتها".
وأضاف لـ"إرم نيوز" مشترطاً عدم ذكر اسمه: "بالطبع هؤلاء الأشخاص لديهم نظرة خاصة وقريبة للحرس الثوري الإيراني في القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية، وهم يدعمون الخطط التي تكون أحيانًا متطرفة سياسيًا، وفي مثل هذه الحالات، يقومون بالسيطرة على الممثلين الآخرين بأساليب مثل التشجيع أوالتهديد وهم أقرب إلى سياسة القيادة من غيرهم".
التشريع والرقابة
وفقًا للمبادئ من 71 إلى 90 من دستور الجمهورية الإسلامية، تتلخص الواجبات الرئيسة للبرلمان في جزأين: التشريع والرقابة، وهذه المؤسسة تعاني من نقاط ضعف في كلا المجالين.
وفي الدورات الأخيرة صدرت قوانين لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بمصلحة المجتمع ورضاه، فعلى سبيل المثال، "خطة العفة والحجاب"، وخطة منع الفحص قبل الولادة، وخطة حماية الإنترنت، والالتزام بالتعليم لإنشاء مدرسة في المسجد، كانت من بين الخطط التي تم اقتراحها في البرلمان الحادي عشر الحالي وتسببت باحتجاجات؟
وبحسب المادة 76 من الدستور الإيراني، "يحق للبرلمان التحقيق في جميع شؤون البلاد"، لكن في السنوات الأخيرة، فقد المجلس سلطته الإشرافية لأسباب مختلفة.
وقال الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان، حشمت الله فلاحت بيشة لـ"إرم نيوز"، إنه "بسبب اعتماد بعض النواب بشكل كبير على الحكومة، فقدوا قدرتهم على الإشراف على تنفيذ القانون".
بدوره، قال عضو البرلمان لأربع فترات جبار كوجكي نجاد، لـ"إرم نيوز"، إن "أعضاء البرلمان ليسوا مستقلين؛ لأنهم لا يتمتعون بالحصانة كما كان الحال في الماضي، ولهذا السبب لديهم مثل هذا التحالف مع الحكومة والقضاء والمؤسسات الخاصة في مختلف المجالات بحيث يمكن القول إنهم يمثلونهم وليس الشعب".
فساد البرلمانيين
ويرى العديد من الخبراء أن سبب عدم فعالية الجانب الرقابي للبرلمان هو "فساد" بعض النواب، وأن قضية الضغط والفساد في البرلمان ليست قضية جديدة، وقد وصل الفساد في البرلمان العاشر إلى ذروته مع اعتقال عدد من النواب.
واعتقلت السلطات، عددا من نواب البرلمان العاشر بتهمة الفساد في صناعة السيارات؛ ما جعلها واحدة من أكبر حالات الفساد البرلماني.
وقال عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، خلال فحص مؤهلات المرشحين للفترة الـ11 للبرلمان، في برنامج تلفزيوني، إنه "من بين نحو 247 عضوا حالياً في البرلمان، تم رفض مؤهلات 90 شخصا بشكل رئيس بسبب القضايا المالية والفساد".
وعلى الرغم من هذه التصريحات، يعتقد بعضهم أن الفساد ليس مهمًا دائمًا لمجلس صيانة الدستور.
"أمية" النواب
يعد الافتقار إلى المعرفة الكافية في مجالات مثل الاقتصاد، عاملا مهما في ضعف البرلمان الإيراني.
ويبلغ عدد المتعلمين في المجال الاقتصادي للبرلمان الحالي 17 شخصا؛ أي حوالي 6% من نواب البرلمان وبطبيعة الحال، في الفترة السابقة، كانت هذه النسبة 3%.
ومن بين أعضاء لجنة الموازنة البالغ عددهم 46 عضوًا، والذين يراجعون الموازنة الإيرانيية، ثلاثة فقط درسوا الاقتصاد.
وقال النائب الحالي علي رضائي، إن "الكثير من المشاكل الموجودة الآن هي نتيجة غياب الرقابة؛ لأن النواب ليس لديهم الخبرة اللازمة للمتابعة والإشراف".
وقال رضائي لـ"إرم نيوز"، إن "الأمية" أحد أسباب ضعف الرقابة، إلى جانب قلة معرفة النواب في المجالات المتخصصة.