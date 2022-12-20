كوريا الشمالية تمنع المرح والغناء وأعياد الميلاد لمدة أسبوع.. فما السبب؟

وفي السياق، قال أحد مواطني كوريا الشمالية، والذي لم يكشف عن هويته لأسباب أمنية، إنه من غير المسموح شرب الكحول أو المشاركة في الترفيه خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتجنب المواطنون الأحداث الرئيسة في الحياة، مثل: احتفالات بلوغ سن الرشد، وحفلات الزفاف، والجنازات، أو الاحتفال بذكرى الأموات.



كما أمرت الحكومة المواطنين بتجنب الإدلاء بأي تصريحات سياسية أو توجيه انتقادات للحكومة، مع إرسال جواسيس لرصد أي شخص يخالف هذه التعليمات خلال أسبوع الحداد على كيم جونغ إيل.



وأمرت الحكومة المركزية في كوريا الشمالية، وحدات الحراسة بفرض رقابة أكثر صرامة على المواطنين، مع بث الأفلام الوثائقية حول "إنجازات" كيم جونغ إيل على شاشات التلفزيون كل يوم.