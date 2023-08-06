بين ذكرى هيروشيما و"أوبنهايمر".. اليابان تهاجم "الردع النووي"

أحيت اليابان اليوم الأحد الذكرى الثامنة والسبعين لقصف الولايات المتحدة لهيروشيما بقنبلة نووية، في الوقت الذي يلاقي فيه فيلم "أوبنهايمر" نجاحًا لافتًا حول العالم وهو الذي يتحدث عن تلك القنبلة.

وندَّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بتلويح روسيا بإمكانية استخدام السلاح النووي في حربها ضد أوكرانيا، المستمرة منذ عامين.

وقال كيشيدا خلال مراسم في هيروشيما إن "الدمار الذي أحدثته الأسلحة النووية في هيروشيما وناجازاكي لا يمكن أن يتكرَّر مطلقًا".

وأكد رئيس الوزراء الذي تتحدَّر عائلته من هيروشيما أن "اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرَّضت لقصف ذري خلال الحرب، ستواصل جهودها من أجل عالم خال من الأسلحة النووية".

وتابع: "الطريق نحو هذا الهدف يزداد صعوبة بسبب الانقسامات المتزايدة في صفوف الأسرة الدولية حول نزع السلاح النووي والخطر النووي الروسي".

وشدَّد على أنه "على ضوء هذا الوضع، من المهم للغاية إعطاء دفع دولي لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

من جهته، حثَّ رئيس بلدية المدينة على التخلي عن الأسلحة النووية ووصف مفهوم "الردع النووي" لدى قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بأنه "حماقة".

وتأتي الذكرى بينما حقق فيلم "أوبنهايمر" ،الذي يروي قصة إنتاج القنبلة الذرية، نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة.

وانتقد البعض الفيلم بسبب تجاهله إلى حد كبير لِما ألحقه السلاح النووي من دمار بهيروشيما، ثمَّ ناجازاكي التي تعرضت للقصف بعد 3 أيام في التاسع من أغسطس آب 1945.