من الحرب الباردة إلى أوكرانيا.. الشرق والغرب يلتقيان في ألاسكا

قال تقرير إخباري إن القمة الأمريكية الروسية بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، المقرر عقدها في ألاسكا، تقام في موقع يلتقي فيه الشرق والغرب حرفيا.

ووصفت وكالة "أسوشيتد برس"، ألاسكا بـ"المكان المألوف" لكلا البلدين بوصفه خطا أماميا خلال الحرب الباردة، ويضم مواقع للدفاع الصاروخي ومحطات رادار ومراكز لجمع المعلومات الاستخبارية.

وترى الوكالة إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستفضي إلى اتفاق يرسخ السلام في أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على الحرب.

وستكون هذه أول زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015، حين حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبما أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت عام 2023 مذكرة توقيف بحق بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب، فهي غير ملزمة باعتقاله، وفق التقرير.

وأوضحت "أسوشيتد برس" أن هذه أول زيارة يقوم بها زعيم روسي إلى ألاسكا، التي كانت جزءا من الإمبراطورية القيصرية حتى عام 1867، وفقا لوكالة "تاس" الروسية الرسمية.

واستعمرت روسيا ألاسكا منذ القرن الثامن عشر حتى باعها القيصر ألكسندر الثاني للولايات المتحدة مقابل 7.2 مليون دولار، وبعد اكتشاف موارد هائلة فيها، اعتبرت الصفقة ساذجة وأثارت الندم في روسيا، بحسب الوكالة الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن ألاسكا تحولت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي إلى موضوع حنين ونكات لدى الروس، ومن الأغاني الشعبية في التسعينيات: "لا تتظاهري بالحمق يا أمريكا... أعيدي لنا أرض ألاسكا العزيزة".

ونقلت الوكالة عن سام غرين من كلية كينجز لندن قوله في منشور على منصة "إكس" إن رمزية ألاسكا كموقع لقمة حول أوكرانيا "مروعة، وكأنها مصممة لإظهار أن الحدود قابلة للتغيير، والأرض قابلة للبيع والشراء".

ويقول التقرير إن بوتين يرى في اللقاء فرصة لتعزيز المكاسب الإقليمية لروسيا، وإبعاد أوكرانيا عن حلف الناتو، ومنع أي قوات غربية من التمركز فيها، بما يسمح لموسكو بإعادتها تدريجيا إلى فلكها.

ويعتقد بوتين، وفق التقرير، أن الوقت في صالحه، مع معاناة القوات الأوكرانية في وقف التقدم الروسي على جبهات القتال، وسط ضربات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما يمثل مكسبا دبلوماسيا للرئيس الروسي الذي عانى عزلة منذ بدء الحرب على أوكرانيا.

في مقابل ذلك، تعيش أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون حالة قلق من أن تتيح القمة، في غياب كييف، فرصة لبوتين لكسب ترامب وإجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "بينما نعمل من أجل سلام مستدام وعادل، فإن القانون الدولي واضح: جميع الأراضي المحتلة مؤقتًا تابعة لأوكرانيا"، مضيفة أن "السلام المستدام يعني أيضًا أنه لا يمكن مكافأة العدوان".

كما نقلت الوكالة عن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، قوله الأحد إن ترامب "سيتأكد من جدية بوتين، وإذا لم يكن كذلك، فسيتوقف الأمر عند هذا الحد".

وأضاف: "إذا كان جادا، فستستمر العملية من يوم الجمعة فصاعدًا، وستشارك أوكرانيا والأوروبيون".