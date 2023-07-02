تظاهرة داعمة للانقلاب العسكري ومطالبة بدستور جديد في بوركينا فاسو

تظاهر الآلاف السبت في واغادوغو دعماً للنظام المنبثق من انقلاب عسكري وللمطالبة بدستور جديد، وتجمّع المتظاهرون في وسط العاصمة، بدعوة من التنسيقيّة الوطنيّة لمنظّمات المجتمع المدني في بوركينا فاسو التي تضمّ نحو عشرين منظّمة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وهتف المتظاهرون شعارات بينها خصوصاً: "نعم لمراجعة الدستور" و"لا للسياسة الفرنسيّة لشيطنة بوركينا فاسو" و"نعم لحرّية الشعب في اختياره شراكاته"، ولوّح بعضهم بأعلام مالي وغينيا، وهما دولتان أخريان يحكمهما الجيش.