أوكرانيا: قواتنا تتقدم في جميع اتجاهات الهجوم المضاد

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، اليوم الجمعة، إن قوات بلادها تتقدم في جميع اتجاهات الهجوم المضاد الذي يستهدف القوات الروسية.

وتابعت: "إذا تحدثنا عن خطوط المواجهة كلها، في الشرق والجنوب، فإننا نأخذ بزمام المبادرة الاستراتيجية ونتقدم في جميع الاتجاهات".

وبحسب ما نقلت "رويترز" عن التلفزيون الأوكراني، قالت ماليار إن القوات الأوكرانية تتحرك "بثقة" حول مدينة باخموت الشرقية المدمَّرة، والتي تسيطر عليها القوات الروسية، وإن القتال الرئيس يدور حول المدينة، مضيفة أن قوات كييف في الجنوب تحقق بعض النجاح.