أوكرانيا: قواتنا تتقدم في جميع اتجاهات الهجوم المضاد
قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، اليوم الجمعة، إن قوات بلادها تتقدم في جميع اتجاهات الهجوم المضاد الذي يستهدف القوات الروسية.
وتابعت: "إذا تحدثنا عن خطوط المواجهة كلها، في الشرق والجنوب، فإننا نأخذ بزمام المبادرة الاستراتيجية ونتقدم في جميع الاتجاهات".
وبحسب ما نقلت "رويترز" عن التلفزيون الأوكراني، قالت ماليار إن القوات الأوكرانية تتحرك "بثقة" حول مدينة باخموت الشرقية المدمَّرة، والتي تسيطر عليها القوات الروسية، وإن القتال الرئيس يدور حول المدينة، مضيفة أن قوات كييف في الجنوب تحقق بعض النجاح.
ولم يتسنَّ لـ "رويترز" التحقق من الوضع في ساحة المعركة. ولم تعترف روسيا، التي بدأت عملياتها العسكرية في شباط/ فبراير 2022، بالمكاسب الأوكرانية وقالت إن الجيش الأوكراني يتكبَّد خسائر فادحة.
وقالت هانا ماليار "في الجنوب، نتحرك بنجاح متفاوت، هناك أيام نسيطر فيها على مسافة تزيد على كيلومتر، وأحيانًا أقل من كيلومتر، وأحيانًا تصل إلى كيلومترين".
وأشارت إلى أن جدوى الهجوم المضاد يجب تقييمه في ضوء "الكثير من المهام العسكرية المختلفة" وليس فقط من خلال التقدُّم وتحرير المناطق.
وأردفت "لذلك، يجري تنفيذ كل هذه المهام، والجيش وحده هو القادر على تقييم ذلك بشكل صحيح ودقيق، ووفقًا لتقديره، فإن كل شيء يسير وفقًا للخطة".
ويقول الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم المضاد يسير بوتيرة أبطأ من المطلوب، لكن كييف لن تندفع في تسريع العمليات، بحسب تعبيره.
وتحدث المسؤولون الأوكرانيون أيضًا عن أن "الجزء الرئيس" للهجوم المضاد لم يبدأ بعد، وأن كييف لم ترسل بعد قواتها الاحتياطية الرئيسة للقتال.
يُذكر أنه منذ بدء الهجوم المضاد هذا الشهر، قالت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على مجموعات من القرى في الجنوب الشرقي رغم أن روسيا ما زالت تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في الشرق والجنوب والجنوب الشرقي.