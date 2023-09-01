الغارديان: زعيم فاغنر كان يعلم بالمخاطر التي تهدد حياته

نشرت قناة "Gray Zone Telegram" المرتبطة بـمجموعة فاغنر" تسجيل فيديو تم تصويره في أفريقيا لزعيم فاغنر "بريغوجين"، الذي لقي حتفه في انفجار طائرة خاصة، يتحدث فيه عن شائعات حول تهديدات لحياته، قبل أيام قليلة من وفاته، بحسب صحيفة "الغارديان"، التي لم تستطع التأكد من وقت ومكان تصوير الفيديو.

يقول " بريغوجين" في الفيديو: " للجميع الذين يناقشون ما إذا كنت على قيد الحياة أم لا وكيف حالي؟، إنها حاليًا عطلة نهاية أسبوع في النصف الثاني من أغسطس 2023؛ أنا في أفريقيا".

وقال أيضًا: "بالنسبة لأولئك الذين يحبون التكهن بشأن تصفيتي، أو حياتي الخاصة، أو عملي هناك، أو أي شيء آخر: كل شيء على ما يرام".

بدورها قالت "الغارديان" إن الزي المموَّه الذي كان يرتديه " بريغوجين" يتطابق مع الزي الذي ارتداه في فيديو آخر تم تصويره في أفريقيا، بتاريخ 21 أغسطس الماضي، مما يدل على أن الفيديو الجديد قد يكون تم تصويره فعلًا بتاريخ 19-20 أغسطس في أفريقيا، قبل أيام قليلة من وفاته.

وأضافت الصحيفة أن "بريغوجين" كان على علم بالمخاطر التي تهدد حياته، كما يتضح بالفيديو. وأشارت إلى أنه كان ينشغل كثيرًا بسلامته الشخصية وحماية نفسه من الاغتيالات، ولطالما استخدم التنكر وأشخاصًا بديلين للنجاة بنفسه.

ولفتت الصحيفة إلى أن "بريغوجين" والرجل الثاني في المجموعة "أوتكين" تم دفنهما منفردين كل على حدة، الأول في بطرسبورغ، يوم الثلاثاء الماضي، والثاني، يوم الخميس، في أطراف موسكو، ضمن مراسم غير اعتيادية سرية حضرها عدد قليل من المشيعين.

كما أشارت إلى أن الكرملين نفى قتل "بريغوجين"، ووصف تقييمات المخابرات الغربية لتورط فلاديمير بوتين بأنها كذبة مطلقة.

وأردفت بأن السلطات الروسية قالت إنها تحقق في سبب الحادث؛ لكن ليس بموجب القواعد الدولية، دون تقديم رواية محتملة للحادث لغاية الآن.

المصدر: صحيفة "الغارديان"