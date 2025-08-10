الخارجية العراقية تُبلِغ السفير البريطاني اعتراضها على تصريحات له "تخالف" الأعراف الدبلوماسية

زيلينسكي: نهاية الحرب يجب أن تكون عادلة ونؤيد البيان الأوروبي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 8:27 ص

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد أن بلاده "تثمن وتؤيد بشكل كامل" البيان المشترك للقادة الأوروبيين بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا مع حماية المصالح الأوكرانية والأوروبية، وأكد أن "نهاية الحرب يجب أن تكون عادلة"

وكان زعماء فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا وبريطانيا وفنلندا، إضافة إلى المفوضية الأوروبية أعلنوا أمس ترجيبهم بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب، لكنهم أكدوا على ضرورة الضغط على روسيا وتقديم ضمانات أمنية لكييف.

 وكتب زيلينسكي عبر منصة "إكس": "يجب أن تكون نهاية الحرب عادلة وأنا ممتن لكل من يقف مع أوكرانيا وشعبنا اليوم من أجل السلام في أوكرانيا، وهو الدفاع عن المصالح الأمنية الحيوية لبلادنا الأوروبية".

وأضاف أن "أوكرانيا تقدر وتؤيد تماما بيان الرئيس ماكرون، ورئيسة الوزراء ميلوني، والمستشار ميرتس، ورئيس الوزراء توسك، ورئيس الوزراء ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس ستوب بشأن السلام لأوكرانيا".

ويعتزم ترامب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة. وتحدث الرئيس الأمريكي بحماسة عن إمكانية التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحل الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وحذر زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون من أن أي اتفاق يلزم أوكرانيا بالتنازل عن أجزاء كبيرة من أراضيها سيشجع العدوان الروسي.

