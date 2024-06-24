لوموند: فرنسا مهددة بـ"فوضى سياسية" بعد الانتخابات التشريعية

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن فرنسا مهددة بفوضى سياسية بعد الانتخابات التشريعية المنتظرة، مع عدم وجود أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية وصعود كتل اليمين المتطرف واليسار.

وأضافت أن إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون تواجه تحديات غير مسبوقة، ولا سيما أن حل الجمعية فتح الباب أمام عدد كبير من النتائج المحتملة التي لم يكن من الممكن تصورها في السابق.

وذكرت الصحيفة أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة، أصبح المشهد السياسي غير مستقر على نحو متزايد، إذ يواجه الرئيس ماكرون، الذي يأمل في الحصول على أغلبية حاكمة، تداعيات الأداء الضعيف لحزبه في الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو/حزيران.

وأكدت أن حل الجمعية لم يؤدِّ إلا إلى تفاقم حالة عدم اليقين، مع وجود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وكذلك تقدم حزب الجبهة الشعبية الجديدة اليساري.