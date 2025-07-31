في لقاء نادر.. روسيا وأمريكا تبحثان "التعاون بشأن القمر"

عقد شون دافي، المدير المؤقت الجديد لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، يوم الخميس، اجتماعا نادرا وجها لوجه في فلوريدا مع رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري باكانوف، بحسب "رويترز".

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) إنهما ناقشا التعاون بشأن القمر والحفاظ على العلاقة طويلة الأمد في ما يتعلق بمحطة الفضاء الدولية.

ولم تتحدث ناسا علنا عن أول محادثة وجها لوجه بين رئيسها ورئيس وكالة الفضاء الروسية منذ عام 2018، كما رفضت التعليق على الاجتماع أو مشاركة أي تفاصيل عما تمت مناقشته.

وكان الاجتماع، الذي تزامن مع محاولة إطلاق طاقم مشترك من رواد الفضاء من فلوريدا إلى محطة الفضاء الدولية، لحظة مهمة في العلاقات الفضائية المتوترة بين واشنطن وموسكو، وخاصة بالنسبة لدافي، القائم بأعمال مدير ناسا والذي تم تعيينه في هذا الدور في يوليو/ تموز بينما يشرف أيضا على وزارة النقل.

ونشرت روسكوسموس مقطع فيديو للقاء بين دافي وباكانوف، وكل منهما محاط بالموظفين، في مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة ناسا إلى جانب فعاليات أخرى حيث يمكن رؤية باكانوف ووفده يتعاملون مع المسؤولين الأمريكيين ويختلطون بهم.

وقالت وكالة الفضاء الروسية في بيان إن "الطرفين ناقشا المزيد من العمل على محطة الفضاء الدولية، والتعاون في البرامج الخاصة بالقمر، والاستكشاف المشترك للفضاء العميق، ومواصلة التفاعل في مشاريع فضائية أخرى".

وقد تعكس هذه المحادثات تحسنا في العلاقات بين برامج الفضاء المدنية في البلدين.

وكانت روسيا تخطط للمشاركة في برنامج أرتميس القمري الرائد التابع لناسا حتى بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022. وأدت الحرب إلى عزلة كبيرة لبرنامج الفضاء الروسي، الذي عزز منذ ذلك الحين الاستثمارات في الجهود الفضائية العسكرية بينما انهارت جميع مشاريع استكشاف الفضاء المشتركة مع الغرب تقريبا.

وزار الوفد الروسي مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن يوم الأربعاء.