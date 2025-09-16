ألمانيا تحث واشنطن على احترام حرية الصحفيين بعد طرد مراسل "زد.دي.إف"

حث وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء على احترام حرية التعبير بالنسبة للصحفيين الأجانب، في أعقاب توجيه تهديدات بالطرد لمراسل شبكة "زد.دي.إف" الألمانية في واشنطن في أعقاب مقتل الناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك.

ورداً على سؤال وجهه صحفي في برلين، قال فاديفول إنه "لا يسعني سوى أن أعرب عن أملي وتوقعاتي ألا يتم المساس بحرية الصحافة في الولايات المتحدة بالنسبة للصحفيين الألمان"، وفق "د.ب.أ".

وكان السفير الأمريكي السابق ريتشارد جرينيل قد دعا يوم السبت الماضي إلى طرد إليمار تيفيسن مدير مكتب شبكة "زد.دي.إف" في واشنطن من الولايات المتحدة، بسبب ما وصفه بتطرف يساري وتحريض على العنف.

وكان جرينيل، وهو وثيق الصلة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان قد شغل منصب السفير الأمريكي في برلين خلال الفترة ما بين 2018 و2020 أثناء فترة رئاسة ترامب الأولى، قد نشر على موقع إكس مقطعاً من برنامج خاص بشبكة "زد.دي.إف" يشير فيه تيفيسن إلى ستيفن ميلر نائب كبير موظفي البيت الأبيض للشؤون السياسية ويصف آراءه بأنها "متطرفة للغاية".

وذكر الصحفي الألماني في المقطع أن "معتقدات ميلر هي أيضاً إلى حد ما مشتقة من أيديولوجية الرايخ الثالث".

وفي منشور على موقع إكس، وصف جرينيل تيفسين بأنه "ألماني يساري راديكالي يدعو إلى العنف ضد الأشخاص الذين يختلف معهم سياسياً"، ودعا إلى إلغاء تأشيرة دخول تيفسين إلى الولايات المتحدة.

وتزايدت مؤخراً المطالب في أوساط التيار اليميني الأمريكي باتخاذ إجراءات ضد من يوجهون انتقادات إلى الناشط اليميني الراحل تشارلي كيرك باعتباره شكلاً من أشكال العنف السياسي.