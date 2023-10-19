تقرير: أمريكا تتولى دورا إشرافيا في حرب غزة لأنها لا تثق بنتنياهو

أشار موقع "المونيتور" الأمريكي إلى ما سماه "عدم ثقة الولايات المتحدة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مؤكداً أن ذلك "دفع بواشنطن إلى لعب دور إشرافي على الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس".

وأضاف "المونيتور": "تعكس زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين إلى إسرائيل، التي تُوجت بزيارة الرئيس جو بايدن، قلقاً متزايداً من نشوب حرب إقليمية، رغم أن المساعي الأمريكية الحثيثة لا تهدف إلى إظهار التضامن مع حليف واقع في ورطة فقط، ولكن من الواضح جداً أن الأمريكيين لا يثقون في نتنياهو، كما يقول مصدر إسرائيلي رفيع".

وبحسب "المونيتور"، فإن "الأمريكيين تنفسوا الصعداء عندما وافق نتنياهو على تشكيل حكومة حرب مع اثنين من منافسيه السياسيين؛ بيني غانتس وغادي ايزنكوت، وكلاهما رئيسان سابقان لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي".

واستطرد الموقع: "رغم ذلك، ما زال الأمريكيون يشعرون بقلق عميق إزاء استمرار وجود نتنياهو على رأس الحكومة، خوفاً من أن تلقي مشاكله السياسية والقانونية والشخصية بظلالها على إدارته للحرب وتجعلها عرضة لاعتبارات ضيقة".

ويوضح "المونيتور" أن "التواجد العسكري والسياسي الأمريكي الرفيع في إسرائيل يهدف لمراقبة الوضع عن كثب، وليس الدعم والمساندة فقط؛ وبمعنى آخر أن يتولى كل من بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، ووزير دفاعه لويد أوستن مهاماً إشرافية على الحرب".

المصدر: المونيتور