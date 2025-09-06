"يحلم بأن يكون دكتاتوراً".. حاكم إلينوي يتحدى ترامب ورفض

أعرب جاي بي بيرتزكر حاكم ولاية "إيلينوي" الواقعة ضمن نطاقها مدينة "شيكاغو" الأمريكية، السبت، عن غضبه إزاء منشور للرئيس دونالد ترامب تضمن تهديداً بعمل عسكري.

ونشر حاكم إيلينوي جاي بي بيرتزكر تدوينة على حسابه في منصة "إكس"، جاء فيها: "رئيس الولايات المتحدة يهدد بشن حرب على مدينة أمريكية. هذه ليست نكتة. هذا ليس وضعاً طبيعياً".

وشدد الحاكم بيرتزكر على أن "دونالد ترامب ليس رجلاً قوياً، بل رجل خائف. لن يخيف إلينوي من يطمح إلى أن يكون ديكتاتوراً".

وكان ترامب قد نشر عبر منصته "تروث سوشال": "أعشق رائحة الترحيل في الصباح؛ ستكتشف شيكاغو قريباً سبب تسميتها بوزارة الحرب"، مرفقاً عبارته بصورة مُولّدة له بالذكاء الاصطناعي على خلفية المدينة.

وتحمل الصورة أيضاً عبارة "Chipocalypse Now"، في إشارة يُرجّح أنها مقتبسة من فيلم "Apocalypse Now" الذي يتناول الحرب الأمريكية في فيتنام.

وتعهّد الرئيس الأمريكي ترامب، الثلاثاء، بوضع حل سريع لما أسماها "مشكلة الجريمة" في شيكاغو التي وصفها بأنها "أخطر مدينة في العالم".