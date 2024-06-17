هل تشكل قمتا "الناتو" و"السبع" استراتيجية جديدة في الساحل الأفريقي؟

خيم الوضع في أفريقيا على قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقمة مجموعة السبع؛ ما يثير تساؤلات عن إمكانية ميلاد إستراتيجية جديدة لمواجهة الوضع المضطرب في الساحل الأفريقي بعد تراجع الغرب لصالح روسيا.

وخسرت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا نفوذها في دول بوركينافاسو والنيجر ومالي بعد انقلابات عسكرية، حيث قامت الأنظمة المنبثقة عن هذه الانقلابات بطرد القوات الغربية.

وكان البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي قد حذر من أن الموقف الأمني الهش في منطقتي شمال أفريقيا والساحل والصحراء يوفر أرضا خصبة للإرهاب ويسمح بتدخلات المنافسين الاستراتيجيين للحلف".

وفي إيطاليا ركزت قمة مجموعة السبع على تصور تطرحه روما يقوم على "تعاون أفضل" مع أفريقيا لوقف تدفق الهجرة وكبح جماح روسيا التي تتقدم في هذه القارة.