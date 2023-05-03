مسؤول روسي يطالب باستخدام أسلحة قادرة على تدمير النظام الأوكراني

طالب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، باستخدام الأسلحة القادرة على ردع من وصفه بـ"النظام الإرهابي في كييف وتدميره" ردا على هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين أُعلن عنه في وقت سابق اليوم وتتهم روسيا أوكرانيا بتنفيذه.

وقال فولودين في بيان على تطبيق "تيليجرام" للمراسلة، إن روسيا يجب ألا تتفاوض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الهجوم المزعوم الذي نفت كييف مسؤوليتها عنه.

كانت روسيا قد قالت في وقت سابق إنها منفتحة على إجراء مفاوضات، لكن أوضحت أنها لن تشارك في أي محادثات إلا بشروطها.