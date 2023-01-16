إعلام عبري: رجل دين إيراني زار إسرائيل سرًا واجتمع بمقربين من نتنياهو

ونقل الموقع الإسرائيلي عن مصادر خاصة، أن "الشخص الذي زار إسرائيل والتقى بمسؤولين مقربين من بنيامين نتنياهو هو أحد الطلاب السابقين للمرشد الإيراني علي خامنئي".

وبحسب المصادر، فإن "رجل الدين مشهور بانتقاده الشديد لنظام طهران وغالبًا ما يكون ضيفًا على الأوساط اليمينية في الولايات المتحدة".