إعلام عبري: رجل دين إيراني زار إسرائيل سرًا واجتمع بمقربين من نتنياهو
ذكر موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، الأحد، أن رجل دين إيرانيا زار إسرائيل والتقى بمسؤولين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقل الموقع الإسرائيلي عن مصادر خاصة، أن "الشخص الذي زار إسرائيل والتقى بمسؤولين مقربين من بنيامين نتنياهو هو أحد الطلاب السابقين للمرشد الإيراني علي خامنئي".
وبحسب المصادر، فإن "رجل الدين مشهور بانتقاده الشديد لنظام طهران وغالبًا ما يكون ضيفًا على الأوساط اليمينية في الولايات المتحدة".
وأكد مصدر مقرب من نتنياهو حضر الاجتماع زيارة رجل الدين الإيراني، من دون أن يكشف عن هويته.
وقال: "سيبقى دون اسم بناءً على طلبه خوفًا من أن تضطهده السلطات الإيرانية بسبب زيارته السرية، ولانتقاداته القاسية لنظام طهران".
وفي أواخر فبراير/شباط 2021، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن رحلة الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ من إسرائيل إلى إيران، واجتماعه بأعضاء الجالية اليهودية في إيران وزيارة الأماكن اليهودية في المدن الإيرانية.
وخلال رحلته إلى إيران، تجول هرتسوغ في طهران وهمدان دون أن يخفي هويته مرتديًا ملابس دينية يهودية، ونشر أيضًا صورًا لوجوده على تويتر.