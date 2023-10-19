تقرير: إسرائيل أمام مفترق طرق وجودي وقد تصبح ملاذًا غير آمن

رأت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن خيطًا رفيعًا يفصل بين بقاء إسرائيل كدولة ذات سيادة، قادرة على حماية نفسها ومواطنيها بقوتها الذاتية، وبين تحولها إلى ملاذ غير آمن بالنسبة للمواطنين اليهود.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، مساء الأربعاء، إن مستقبل إسرائيل الآن أمام مفترق طرق، وسط نُذُر بتحوّلها إلى بلد تابع للقوى الكبرى، مشيرة إلى أن هذه المسألة المصيرية حاليًّا بيد "الكابينت"، الذي يتعيّن عليه أن يحسم المعركة الدائرة مع حماس.

"يسرائيل هايوم" انتقدت "التسويف" الحالي في قرار العملية البرية في قلب غزة، في وقت تقف فيه القوات مستعدة، مشيرة إلى أن الآمال منعقدة على أن تكون ما تسمى "فترة الانتظار"، وهو الاصطلاح الذي ظهر قبيل حرب يونيو/حزيران 67، ستنتهي في لحظة الاختبار الحقيقية بهجوم ناجح.