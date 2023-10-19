تقرير: إسرائيل أمام مفترق طرق وجودي وقد تصبح ملاذًا غير آمن
رأت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن خيطًا رفيعًا يفصل بين بقاء إسرائيل كدولة ذات سيادة، قادرة على حماية نفسها ومواطنيها بقوتها الذاتية، وبين تحولها إلى ملاذ غير آمن بالنسبة للمواطنين اليهود.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، مساء الأربعاء، إن مستقبل إسرائيل الآن أمام مفترق طرق، وسط نُذُر بتحوّلها إلى بلد تابع للقوى الكبرى، مشيرة إلى أن هذه المسألة المصيرية حاليًّا بيد "الكابينت"، الذي يتعيّن عليه أن يحسم المعركة الدائرة مع حماس.
"يسرائيل هايوم" انتقدت "التسويف" الحالي في قرار العملية البرية في قلب غزة، في وقت تقف فيه القوات مستعدة، مشيرة إلى أن الآمال منعقدة على أن تكون ما تسمى "فترة الانتظار"، وهو الاصطلاح الذي ظهر قبيل حرب يونيو/حزيران 67، ستنتهي في لحظة الاختبار الحقيقية بهجوم ناجح.
وذكرت الصحيفة العبرية أن "تردد المستوى السياسي يرتبط إلى حد كبير بعدم اليقين والخلاف حول ترتيبات المعيشة في قطاع غزة في نهاية الحرب".
وأضافت: "في هذه المرحلة، يتطلب التزام إسرائيل وحكمتها العمل حتى دون القدرة على تحديد أفق التسوية بشكل واضح في اليوم التالي للحرب".
وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن الحرب في المجمل "تنطوي على حالة من عدم اليقين، ومن ثَمَّ السبيل الوحيد للخروج من متاهة الأسئلة التي لا تجد إجابات هو بدء العمل".
إرجاء مستقبل غزة
وأعربت الصحيفة العبرية عن قلقها من تفويت فرصة حالة الوحدة التي أبداها الإسرائيليون إزاء هدف تدمير "حماس"، وأوضحت أن الحكومة التي تُفوِّت مثل هذه الفرصة "سوف تأخذ إسرائيل إلى منحدر زلق من الضعف الوجودي إلى الأبد".
ودعت الصحيفة إلى بدء العمليات البرية بأسرع ما يمكن "لأنه بعد تحقيق إنجازات ميدانية ستتضح بعدها الآفاق المحتملة للتسويات المستقبلية، وهي الآفاق التي لم تتضح بعد".
ونصحت حكومة إسرائيل بـ "العمل من خلال إدراك كامل أن الاحتمالات مفتوحة بشأن المستقبل، من بينها أيضًا احتمالات احتلال غزة والسيطرة عليها لفترة طويلة".
ورفضت صحيفة "يسرائيل هايوم" الفكرة التي تدعو لإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وعلَّلت ذلك بأن "إعطاء قطاع غزة لأبو مازن ورجالاته على طبق من فضة أُعد بدماء أبنائنا، ينبغي أن يكون مرفوضًا جملة وتفصيلًا".
المصدر: صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية