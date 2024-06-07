وصفهما بـ"ستيك وعجة".. مقاضاة ممثل إيراني أساء لرئيسي وسليماني

وكان باكدل، نشر "ستوري" على حسابه في "أنستغرام"، تضمن جملة "المطبخ السياسي يحول الرجال الناضجين إلى ستيك مطاطي ويحول الأغبياء منهم إلى عجة خاصة بالحمية الغذائية".

وتعتبر السلطات الإيرانية، أن مثل هذه المصطلحات تشير إلى كيفية مقتل كل من رئيسي وسليماني.