الكنيست الإسرائيلي يصادق على إلغاء قانون "فك الارتباط" بالضفة الغربية
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على إلغاء مشروع قانون "فك الارتباط" بالضفة الغربية، الأمر الذي يسمح بعودة عدد من الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات تقع شمال الضفة، تم إخلاؤهم منها عام 2005، وفق وسائل إعلام عبرية.
وقانون "فك الارتباط" هو خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون عام 2005، وأخلت بموجبها مستوطنات ومعسكرات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة لأربع مستوطنات شمال الضفة الغربية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن "الكنيست صادق على مشروع قانون لإلغاء فك الارتباط بشمال الضفة الغربية بالقراءة الأولى"، موضحة أن القانون تمت المصادقة عليه بتأييد 62 عضواً بالكنيست ومعارضة 36 آخرين.
وأوضحت القناة العبرية أن "أعضاء كنيست من المعارضة الإسرائيلية صوتوا لصالح مشروع القانون"، مبينة أن تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الفترة المقبلة سيسمح للمستوطنين بالعودة لأربع مستوطنات تم تفكيكها قبل 18 عاماً.
والمستوطنات الأربع هي: "غانيم، كاديم، حوميش، سانور"، وجميعها تقع شمال الضفة الغربية المحتلة، كما يسمح القانون الذي تمت المصادقة عليه بوجود مدرسة دينية في مستوطنة حوميش، وفق القناة العبرية.
يذكر أن مشروع القانون قدم من عضوي الكنيست يولي إدلشتاين عن حزب "الليكود"، وأوريت ستروك عن حزب "الصهيونية الدينية"، والهدف منه "السماح بإعادة الإقامة والحركة الحرة للمستوطنين في شمال الضفة الغربية، بما يمنح الفرصة لتخطيط وبناء المستوطنات التي تم إخلاؤها".