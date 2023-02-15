الكنيست الإسرائيلي يصادق على إلغاء قانون "فك الارتباط" بالضفة الغربية

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على إلغاء مشروع قانون "فك الارتباط" بالضفة الغربية، الأمر الذي يسمح بعودة عدد من الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات تقع شمال الضفة، تم إخلاؤهم منها عام 2005، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقانون "فك الارتباط" هو خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون عام 2005، وأخلت بموجبها مستوطنات ومعسكرات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة لأربع مستوطنات شمال الضفة الغربية.