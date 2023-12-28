كيف مكنت "حرب أوكرانيا" موسكو من رص صفوف مخابراتها؟

نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية مقالًا حول قدرة المخابرات الروسية على تجنيد عملاء لها، لتهريب التكنولوجيا الأمريكية الحديثة المتعلقة ببناء الصواريخ الباليستية، ومجموعة متنوعة من الأسلحة الأخرى، وكيف تم استخدام بعضها في الحرب الروسية عبر أوكرانيا.

وأفادت المجلة أن مواطنًا روسيًا يدعى "أرتيم أوس"، وهو رجل أعمال وإبن حاكم روسي سابق، يشتبه بأن له صلة بالمخابرات الروسية، تمكن في أبريل/نيسان عام 2023 من الهرب "بشكل مثير" من السلطات الإيطالية، بعد اعتقاله في ميلانو بتهمة تهريب "تكنولوجيا عسكرية أمريكية حساسة" إلى روسيا.

ووفق لائحة اتهام صادرة عن محكمة اتحادية في بروكلين، بنيويورك، في أكتوبر/تشرين الأول العام 2022، قامت شركة "يو إس إس" بالاتجار بشكل غير قانوني بأشباه الموصلات اللازمة لبناء الصواريخ الباليستية ومجموعة متنوعة من الأسلحة الأخرى، تم استخدام بعضها في الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت "فورين أفيرز" إنه بينما كان المواطن الروسي ينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة، تم تهريبه من إيطاليا بمساعدة عصابة إجرامية صربية، وإعادته إلى روسيا.

وشددت المجلة على أن عملية تهريب المواطن الروسي، والتي تم الكشف عنها من قبل صحيفة "وول ستريت جورنال" في الربيع الماضي، لم تكن سوى واحدة من سلسلة الأحداث التي تشير إلى مدى قدرة الاستخبارات الروسية على إعادة تنظيم قواتها منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه خلال الأشهر التي تلت شن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حربه على أوكرانيا، كانت وكالات الاستخبارات الروسية تبدو كأنها "مشوشة ومرتبكة " بعد أن طردت العديد من الدول الأوروبية ما لا يقل عن 600 دبلوماسي روسي من أراضيها.

ووفق تقديرات بريطانية، فإنه يعتقد أن 400 من المسؤولين الروس الذين تم طردهم من أوروبا، ربما كانوا جواسيس يعملون لصالح جهاز الأمن الداخلي الروسي (FSB)، خليفة جهاز الاستخبارات السوفيتي العريق "كيه جي بي"، على حد قول المجلة.