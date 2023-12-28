كيف مكنت "حرب أوكرانيا" موسكو من رص صفوف مخابراتها؟
نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية مقالًا حول قدرة المخابرات الروسية على تجنيد عملاء لها، لتهريب التكنولوجيا الأمريكية الحديثة المتعلقة ببناء الصواريخ الباليستية، ومجموعة متنوعة من الأسلحة الأخرى، وكيف تم استخدام بعضها في الحرب الروسية عبر أوكرانيا.
وأفادت المجلة أن مواطنًا روسيًا يدعى "أرتيم أوس"، وهو رجل أعمال وإبن حاكم روسي سابق، يشتبه بأن له صلة بالمخابرات الروسية، تمكن في أبريل/نيسان عام 2023 من الهرب "بشكل مثير" من السلطات الإيطالية، بعد اعتقاله في ميلانو بتهمة تهريب "تكنولوجيا عسكرية أمريكية حساسة" إلى روسيا.
ووفق لائحة اتهام صادرة عن محكمة اتحادية في بروكلين، بنيويورك، في أكتوبر/تشرين الأول العام 2022، قامت شركة "يو إس إس" بالاتجار بشكل غير قانوني بأشباه الموصلات اللازمة لبناء الصواريخ الباليستية ومجموعة متنوعة من الأسلحة الأخرى، تم استخدام بعضها في الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت "فورين أفيرز" إنه بينما كان المواطن الروسي ينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة، تم تهريبه من إيطاليا بمساعدة عصابة إجرامية صربية، وإعادته إلى روسيا.
وشددت المجلة على أن عملية تهريب المواطن الروسي، والتي تم الكشف عنها من قبل صحيفة "وول ستريت جورنال" في الربيع الماضي، لم تكن سوى واحدة من سلسلة الأحداث التي تشير إلى مدى قدرة الاستخبارات الروسية على إعادة تنظيم قواتها منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وأشارت إلى أنه خلال الأشهر التي تلت شن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حربه على أوكرانيا، كانت وكالات الاستخبارات الروسية تبدو كأنها "مشوشة ومرتبكة " بعد أن طردت العديد من الدول الأوروبية ما لا يقل عن 600 دبلوماسي روسي من أراضيها.
ووفق تقديرات بريطانية، فإنه يعتقد أن 400 من المسؤولين الروس الذين تم طردهم من أوروبا، ربما كانوا جواسيس يعملون لصالح جهاز الأمن الداخلي الروسي (FSB)، خليفة جهاز الاستخبارات السوفيتي العريق "كيه جي بي"، على حد قول المجلة.
ورأت "فورين أفيرز" أن الاستخبارات الروسية أخطأت بشدة في تقدير "حجم المقاومة" التي قد تواجهها القوات الروسية في أوكرانيا، على افتراض أن روسيا قادرة على الاستيلاء على كييف بسرعة، ما ساهم بحدوث "أداء مهين" لروسيا في أوكرانيا.
ورغم ذلك، أكدت المجلة الأمريكية أن شبكة الاستخبارات الأجنبية الروسية عادت بقوة الآن، وأصبحت أكثر ابتكارًا، وتعتمد بشكل متزايد على الرعايا الأجانب، مثل "العصابة الصربية" التي ساعدت شركة "يو إس إس" للالتفاف على القيود المفروضة على الروس.
وأوضحت أنه "قبل الحرب، كانت وكالات الاستخبارات الغربية تتعامل في الغالب مع عمليات ينفذها مواطنون روس، لكن، اليوم، لم يعد هذا هو الحال، حيث تعتمد أنشطة المخابرات الروسية على مجموعة من المواطنين الأجانب".
وأشارت المجلة إلى أن هذه العمليات "لا تشمل التجسس على الغرب، وتتبع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، فحسب، بل أيضًا ممارسة ضغوط متزايدة على المنفيين الروس، ومعارضي نظام بوتين الذين فروا إلى الخارج منذ بدء الحرب".
وقالت إن هناك أدلة على نشاطات الاستخبارات الروسية في دول عدة، مثل جورجيا وصربيا، وصولًا إلى دول حلف شمال الأطلسي، مثل بلغاريا وبولندا.
وأفادت المجلة أن بريطانيا اعتقلت، أوائل العام الجاري، 5 بلغاريين اتُهموا بالتجسس لصالح روسيا، بما في ذلك محاولاتهم القيام بمراقبة المنفيين الروس في لندن.
وأشارت المجلة إلى أن كافة وكالات الاستخبارات الروسية الثلاث (المخابرات الخارجية، الاستخبارات العسكرية، وFSB "الأمن الداخلي") باتت منخرطة جميعها، الآن، في الحرب بأوكرانيا، وكانت الوكالات الثلاث تعمل بنشاط على تجنيد عملاء جدد من بين المنفيين الروس في الخارج.
استعادة مجد "كي جي بي"
ورأت المجلة أن عودة نشاط التجسس الروسي له آثار كبيرة على الغرب في جهوده لمواجهة التدخل الروسي وعمليات الاستخبارات الروسية.
وأردفت أن "أنشطة الاستخبارات الروسية في أوروبا وأماكن أخرى قد تشكل تهديدًا أكبر بكثير مما كان مفترضًا في المراحل الأولى من الحرب الروسية على أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، توفر هذه التغييرات نظرة ثاقبة لنظام بوتين في زمن الحرب، ومدى إعادة بناء وكالات التجسس الروسية بشكل متزايد، وفقًا لنماذج سابقة من العقود السوفيتية".
واعتبرت المجلة أن بوتين لا يحاول التعويض عن فشل "كيه جي بي" السوفيتي في مواجهته مع الغرب أواخر القرن العشرين فحسب، بل أيضًا محاولة استعادة مجد جهاز ستالين السري الهائل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا ضد الغرب في العقود الممتدة من الثورة البلشفية إلى الحرب العالمية الثانية.
حرب المئة عام
وأشارت "فورين أفيرز" إلى أن جهاز الاستخبارات الروسية كان قبل الحرب الأوكرانية "جهازًا ضعيفًا إلى حد ما"، وعانى لفترة طويلة من الاقتتال الداخلي بين الوكالات الاستخباراتية والصراع على النفوذ، فضلًا عن انهيار الثقة بين الجنرالات وقواعدهم، ما أدى إلى تأخير وفشل كبيرين في نقل المعلومات من الأرض إلى المستوى الأعلى.
وضربت المجلة مثلًا على هذا "الضعف وعدم الانتظام " للاستخبارات الروسية، تمثل في حادثتي "التسميم الفاشلتين" للضابط العسكري الروسي السابق، سيرجي سكريبال، في المملكة المتحدة العام 2018، وزعيم المعارضة أليكسي نافالني العام 2020.
واعتبرت المجلة أن هذا الضعف تكشفت خيوطه بعد "القراءة الخاطئة المحرجة" للاستخبارات الروسية في التخطيط للحرب الروسية الأوكرانية.
ورأى مقال "فورين أفيرز" أنه مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني، أعادت وكالات الاستخبارات الروسية تنظيم صفوفها، ووجدت إحساسًا جديدًا بتحقيق الأهداف، وبدلًا من الخوض في الأخطاء والتساؤل عن سبب الفشل التام في التنبؤ بالمقاومة الأوكرانية في بداية الحرب، تحركت الوكالات مكتسبة قوة جديدة من حقيقة أنها تستطيع الصمود أمام مواجهة شاملة مع الغرب.
وأردفت:"لم يقتصر الأمرعلى زيادة الأنشطة الاستخباراتية في أوروبا والبلدان المجاورة؛ بل يشمل كذلك تكثيف جهاز الأمن الفيدرالي لجهوده في الرد على العمليات الأوكرانية على الأراضي الروسية".
النهج المرن بديلًا عن الأيديولوجيا السوفيتية
ورأت المجلة أن هناك هدفًا أكبر للاستخبارات الروسية، يتمثل في تنشيط الحرب الاستخباراتية الشاملة التي تشنها روسيا ضد الغرب، حيث يرى مسؤولو الاستخبارات الروسية أن الحرب في أوكرانيا أطلقت الجولة الثالثة من حرب التجسس الكبرى التي تدور رحاها منذ العام 1917.
وبدأت الجولة الأولى بعد فترة وجيزة من الثورة البلشفية، أما الجولة الثانية من الحرب الاستخباراتية فكانت خلال الحرب الباردة، حيث فشلت "كيه جي بي" في إنقاذ النظام السوفيتي "الذي أقسمت على حمايته".
وتابعت المجلة: "في أوائل التسعينيات، كادت وكالة الاستخبارات الروسية أن تتدمر بعد أن تم تقسيمها وتقطيع أوصالها، وترك هذا الانهيار ندوبًا دائمة على وجه بوتين، الذي شهد بنفسه ونخبته الأمنية هذا الفشل الذريع، بينما كانوا يكافحون من أجل إعادة بناء الدولة الروسية التي فقدت قوتها السابقة".
وأردفت: "مع بداية صراع كبير جديد مع الغرب، تسعى وكالات الاستخبارات الروسية إلى عكس اتجاه هذه النكسات، التي تكشفت في نهاية الحرب الباردة ، حيث باتوا، الآن، يشعرون بأن ثمة فرصة جديدة تلوح في الأفق من الحرب في أوكرانيا، والتي ينظر إليها بمثابة الطلقة الافتتاحية للجولة الثالثة من الحرب الاستخباراتية".
وقالت "فورين أفيرز" إن بوتين استخدم بشكل ملحوظ جنرالات الـ"كيه جي بي" السابقين، الذين شاركوه حماسته للانتقام من "الإذلال الذي تعرض له بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي"، وكان من بينهم نيكولاي جريبين، الذي شغل في الثمانينيات منصب نائب رئيس عمليات التضليل الأجنبي في فرع الاستخبارات الخارجية في "كيه جي بي"، وهو يلعب حاليًا دورًا قياديًا في مركز أبحاث روسي جديد تم إطلاقه، العام 2021، وهو المعهد الوطني للبحوث لتطوير الاتصالات، الذي يسعى إلى تشكيل الرأي المؤيد للكرملين في البلدان القريبة من روسيا، مع التركيز بشكل خاص على بيلاروسيا".
ورأت أن السوفيت أعاقوا حركة الاستخبارات الروسية عندما قيدوا حركة المواطنين الروس بشكل كبير عبر الحدود، لكن بوتين تجنب هذه الأخطاء التي حدثت في الحقبة السوفيتية، من خلال استغلال الهجرة الجماعية الجديدة للمواطنين الروس إلى أوروبا وغيرها من البلدان المجاورة، للمساعدة في التعويض عن طرد الدبلوماسيين الروس من العواصم الأوروبية.
ورأى المقال أن بوتين تبنى نهجًا مرنًا وعمليًا في التعامل مع أجهزته الاستخباراتية، نهج يقوم على المواءمة بين زرع الخوف الدائم من عمليات التطهير، وتشجيع الأجهزة الاستخباراتية على أن تكون أكثر إبداعًا في الحصول على موطئ قدم في الدول الغربية، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في العمليات الاستخباراتية الروسية في الخارج خلال العام الماضي.
واعتبرت "فورين أفيرز" أن وكالات التجسس الروسية استوعبت درسًا مهمًا آخر من الحقبة السوفيتية، يقوم على "الاستخدام الإستراتيجي للأيديولوجية؛ فقد أدرك العملاء السوفيت أنهم لا يحتاجون حقًا إلى الترويج لأيديولوجية شيوعية كاملة؛ وبدلاً من ذلك، يمكنهم تصوير الاتحاد السوفيتي كبديل للإمبريالية الغربية، مع التركيز على معايير الغرب المزدوجة ونفاقه، ويقدمون في المقابل زعيمًا وقف ضد القوى العالمية".
وخلُصت المجلة إلى أن هذه الأفكار "هي بالضبط ما يمكن للوكالات الروسية الآن ترويجه للحلفاء والمجندين المحتملين في الحرب الاستخباراتية الروسية الجديدة مع الغرب".