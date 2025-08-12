إيران تعلن إمكانية إجراء محادثات نووية مباشرة مع أمريكا بـ"شروط"

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن‭‭ ‬‬محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني قوله اليوم الثلاثاء إن إيران يمكن أن تجري محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة إذا تم استيفاء الشروط المناسبة لذلك.

ووصف عارف المطالبات بتخلي طهران عن تخصيب اليورانيوم بالكامل بأنها "مزحة"، وفق وكالة أنباء "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، أكد مجيد تخت روانجي، معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، أن بلاده لن تقبل بأي حال من الأحوال بتصفير تخصيب اليورانيوم، واصفًا التخصيب بأنه “ضرورة حتمية” لإيران.

وأوضح روانجي أن طهران يمكن أن تبدي مرونة فيما يخص السعة ومستوى التخصيب، لكنه شدد على أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) لا تملك حق تفعيل آلية الزناد، نظرًا لانتهاكها التزاماتها في الاتفاق النووي.



