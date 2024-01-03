تركيا تبدأ أول محاكمة كبرى مرتبطة بزلزالي فبراير 2023

بدأت تركيا، الأربعاء، أول محاكمة كبرى مرتبطة ببناء المباني التي انهارت في الزلزالين الهائلين اللذين ضربا البلاد في السادس من شباط/فبراير 2023، وأوديا بأكثر من 50 ألف شخص.

وبحسب الصحافة التركية، يمثل 11 متهما أمام محكمة في أديامان (جنوب شرق) بتهمة "الإهمال المتعمد" أثناء الإشراف على بناء فندق "إيسياس" المكون من 10 طوابق، والذي تسبب الزلزال بانهياره، ما أسفر عن مقتل 72 شخصا.

وأوقف خمسة من المتهمين، من بينهم صاحب الفندق، ووجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم يمكن أن يحكموا بموجبها بالسجن لأكثر من 20 عاما.

ومن قتلى الفندق 24 مراهقا من القبارصة الأتراك سافروا إلى تركيا لحضور بطولة للطلاب في الكرة الطائرة.

ولقي هؤلاء حتفهم مع مجموعة من الآباء والمرافقين في ما يقول المدّعون الأتراك إنها مأساة كان يمكن تجنبها لو تم استيفاء معايير السلامة المناسبة عند تشييد الفندق.

وأثار انهيار فندق "إيسياس" انفعالات كبيرة في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي ينتمي إليها 39 من الضحايا، إذ كانت أكبر مأساة في تاريخ الدولة الانفصالية التي لا تعترف بها سوى أنقرة.