تقرير: ارتفاع مقلق في إسبانيا بسبب تخلف الشباب عن إكمال تعليمهم

ذكر تقرير نشرته "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، اليوم الثلاثاء، أن 27% من الشباب الإسبان، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، لم يواصلوا الدراسة بعد الانتهاء من التعليم الإلزامي.

وأفادت صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية في تقرير لها بأن هذا يعني أن مستوى تعليمم الشريحة المعنية أقل من شهادة البكالوريا أو ما يعادلها من المستوى المتوسط في التدريب المهني.

وبحسب التقرير، فإن نسبة عدد المتخلفين عن التعليم المتوسط والجامعي، بعد إكمال المرحلة المدرسية، في الاتحاد الأوروبي بلغت 12%، بينما تجاوت في إسبانيا ضعف هذا العدد.

وشدد التقرير على أن تجاوز المرحلة التعليمية الثانوية واستكمال التدريب المهني المتوسط يزيد من فرص إيجاد عمل للشباب بنسبة 20%، في حين أنه يزيد بنسبة 83% لمن ينهون التعليم الجامعي.

ولفت إلى أن الرواتب التي يحصل عليها حملة الشهادات المتوسطة والجامعية تزيد بنسبة لا تقل عن 55%، مقارنة برواتب وأجور غير المتعلمين أو خريجي الثانوية فقط.