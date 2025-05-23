من المسافة صفر.. "عدو" إيران يراقب سير المفاوضات النووية

كشفت مصادر أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس جهاز المخابرات "الموساد" دافيد برنياع، سيكونان في العاصمة الإيطالية روما لإجراء محادثات مع الفريق الأمريكي الذي يتفاوض، اليوم الجمعة، مع إيران.

ويأتي هذا الحضور الإسرائيلي الذي أكدته "رويترز" لمراقبة سير المفاوضات، في أعقاب تقرير سابق أوردته شبكة "سي إن إن"، استشهد بمعلومات استخباراتية أمريكية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لشن ضربات محتملة على أهداف نووية إيرانية.

وفي حين لم تؤكد إسرائيل التقرير، فإن مسؤولين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكدوا، مراراً وتكراراً، أن "العمل العسكري لا يزال خياراً لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

من جهتها، سلطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية الضوء على اللهجة التصعيدية التي بدت "تهديداً جديداً" من رئيس الدبلوماسية الإيرانية، وزير الخارجية عباس عراقجي، موجَّهاً لأمريكا وإسرائيل.

ورأت المجلة في تقرير، أن عراقجي أصدر تحذيرًا "شديد اللهجة"، الخميس، مُعلنًا أن بلاده ستتخذ "إجراءات خاصة" للدفاع عن منشآتها النووية إذا استمرت التهديدات الإسرائيلية.

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، عن بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في مقر إقامة سفير سلطنة عمان بالعاصمة الإيطالية روما.

وذكر التلفزيون أن "وفديْ التفاوض الإيراني والأمريكي وصلا إلى مقر المفاوضات، وقد بدأت الجولة الخامسة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني".

ووصف التلفزيون هذه الجولة من المفاوضات بأنها حاسمة جدًّا، خاصة في ظل التوترات الأخيرة المتعلقة بالخطوط الحمراء حول قضية التخصيب.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، التي تُعقد في العاصمة الإيطالية روما، ستُخصص لتقييم مدى جدية واشنطن في السير قُدما بهذه المحادثات.

وفي تصريح أدلى به من روما للتلفزيون الإيراني، أوضح بقائي أن "المواقف المتناقضة التي أبدتها الولايات المتحدة منذ انطلاق الحوار سيتم طرحها بوضوح وجدية خلال اللقاءات المقبلة"، وفق قوله.

ويترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، وستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس دونالد ترامب، عن الجانب الأمريكي.