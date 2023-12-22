كيف عاشت بعثة فرنسا "3 أشهر معقّدة" في النيجر؟

غادر آخر الجنود الفرنسيين في النيجر قاعدة نيامي الجوية، اليوم الجمعة، في عملية استغرقت ثلاثة أشهر لإجلاء 1500 جندي ومعدات عسكرية ولوجستية كانت هناك لأعوام.

ويروي تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية تفاصيل الأشهر الثلاثة من الانسحاب الفرنسي التدريجي، وطبيعة الوجود الفرنسي خلال تلك الفترة بعد انقلاب 26 يوليو الماضي.

واستغرق الأمر من الجيش الفرنسي ثلاثة أشهر لإجلاء 1500 جندي وطائرة مقاتلة كانوا في النيجر.

ووفق تقرير الإذاعة، استقل آخر 50 جنديًا فرنسيًا كانوا موجودين في قاعدة نيامي الجوية طائرة تابعة للقوات الجوية الفرنسية، صباح اليوم الجمعة، متوجهين إلى فرنسا.

وكان قائد القوات الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي، الجنرال إريك أوزان، حاضرًا على مدرج المطار بمناسبة عودة السيطرة إلى السلطات النيجرية، ولم يتحدث إلا مع الجنود الفرنسيين قبل أن ينطلق على الفور مرة أخرى نحو تشاد، حيث يتمركز طاقمه.