كيف عاشت بعثة فرنسا "3 أشهر معقّدة" في النيجر؟
غادر آخر الجنود الفرنسيين في النيجر قاعدة نيامي الجوية، اليوم الجمعة، في عملية استغرقت ثلاثة أشهر لإجلاء 1500 جندي ومعدات عسكرية ولوجستية كانت هناك لأعوام.
ويروي تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية تفاصيل الأشهر الثلاثة من الانسحاب الفرنسي التدريجي، وطبيعة الوجود الفرنسي خلال تلك الفترة بعد انقلاب 26 يوليو الماضي.
واستغرق الأمر من الجيش الفرنسي ثلاثة أشهر لإجلاء 1500 جندي وطائرة مقاتلة كانوا في النيجر.
ووفق تقرير الإذاعة، استقل آخر 50 جنديًا فرنسيًا كانوا موجودين في قاعدة نيامي الجوية طائرة تابعة للقوات الجوية الفرنسية، صباح اليوم الجمعة، متوجهين إلى فرنسا.
وكان قائد القوات الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي، الجنرال إريك أوزان، حاضرًا على مدرج المطار بمناسبة عودة السيطرة إلى السلطات النيجرية، ولم يتحدث إلا مع الجنود الفرنسيين قبل أن ينطلق على الفور مرة أخرى نحو تشاد، حيث يتمركز طاقمه.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرر هذا الانسحاب في سبتمبر الماضي، بعد انقلاب 26 يوليو.
وقال الجنرال أوزان: "ثلاثة أشهر لمغادرة النيجر، يبدو أنها كانت نهرًا طويلًا وهادئًا، وما زلنا في وضع معقد للغاية".
وأضاف لإذاعة فرنسا الدولية: "لقد توليت قيادتي يوم الانقلاب، بالنسبة للجنود الفرنسيين في النيجر كان الأمر في البداية شهرين من الحصار، والأسلحة جاهزة، لكننا لم نذهب أبدًا إلى مواجهة، لقد خرجنا من النيجر ورؤوسنا مرفوعة"، وفق تعبيره.
واعتبر الجنرال أوزان أنه "كانت هناك حاجة إلى إطار قانوني متين للخروج بشكل صحيح وبنظام وأمن جيدين"، مشيرًا إلى مساهمة القوات الفرنسية في تأمين الحدود، مع جيش النيجر، ضد هجمات الجماعات المسلحة.
وأكد أوزان أن "الوضع الذي شهدناه منذ 28 يوليو كان غير مسبوق، وغير عادي، بالمعنى الحرفي للكلمة، كنا مسلحين في مواقعنا، متشابكين نسبيًا مع القوات النيجرية التي ذهبنا معها في اليوم السابق إلى المعركة ضد المتشددين".
وفي نوفمبر، غادرت ثلاث طائرات ميراج 2000، وست طائرات بدون طيار من طراز "ريبر"، قاعدة نيامي الجوية المخطط لها.
وعلق الجنرال أوزان على ذلك بقوله: "لم يكن علينا التعامل مع أي حوادث خلال الأشهر الثلاثة من فك الارتباط، لا يسعنا إلا أن نرحب بهذه المناورة، وقد سارت الأمور بشكل جيد للغاية"، وفق تقديره.
وأشار تقرير إذاعة فرنسا الدولية إلى أنه "رغم أن الجسر الجوي المنتظم مكّن من إجلاء الغالبية العظمى من الأفراد إلى فرنسا، إلا أن الجيش الفرنسي لم يتمكن من إجلاء أثقل البضائع إلى تشاد إلا عن طريق البر".
وأوضح التقرير أن هذا الأمر يعني ألفا وسبعمائة كيلومتر من المسارات، ولكل قافلة عشرة أيام من السفر للوصول إلى نجامينا، وسيستغرق الأمر لاحقًا ستة أشهر لنقل هذه المواد من تشاد إلى ميناء دوالا في الكاميرون، ليتم تحميلها على متن السفن التجارية المتجهة إلى فرنسا، وهو تدفق لوجستي ستتولى تنفيذه الشركات الخاصة.
وفي قاعدة نيامي الجوية، لم يترك الجيش الفرنسي شيئًا خلفه، وبعد عودة معظم القدرات العسكرية الخفيفة إلى البلاد، فإن القدرات "الصلبة" تظل قائمة، إذ لم يتم تفكيك المباني وحظائر الطائرات، باستثناء اثنتين منها، وقد كانت اللعبة معقدة للغاية ومكلفة للغاية، وفقًا للتقرير.