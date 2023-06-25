إعلام عبري: إحباط هجوم إيراني استهدف إسرائيليين بقبرص

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، بإحباط الأمن القبرصي لهجوم شنَّه الحرس الثوري الإيراني، استهدف إسرائيليين في البلاد.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلًا عن وسائل إعلام قبرصية، وصلت المعلومات المتعلقة بالهجوم المخطط له إلى أجهزة المخابرات القبرصية، بالتعاون مع نظرائها في إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل، إن أجهزة المخابرات القبرصية، اعتقلت المشتبه فيهم من خلال عملية منسقة مع "شركاء غربيين" على ما يبدو في الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتابعت المخابرات القبرصية عن كثب تحركات الخلية خلال الأشهر الماضية، قائلة إنها "أحبطت العمل الإرهابي الذي خططت له شبكة من الإرهابيين كانت تعمل من الجانب التركي لقبرص في شمال البلاد، وأرسلت نشطاء من هناك إلى قبرص اليونانية".

وفق الصحيفة العبرية، راقبت أجهزة المخابرات بانتظام المشتبه فيه الرئيس الذي تم تحديده، وساعد ذلك في منع الهجوم.

المصدر: يديعوت أحرونوت