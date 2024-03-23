زاخاروفا عن هجوم موسكو: أوكرانيا مركز لنشر الإرهاب بغطاء غربي

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الهجوم الدامي الذي وقع في مجمع "كروكوس" بالقرب من موسكو، معتبرة أن أوكرانيا تحولت على يد الغرب إلى مركز لنشر الإرهاب في أوروبا منذ 10 سنوات".

وقالت زاخاروفا، في منشور على قناتها في "تليغرام": "الشيء الرئيسي هو أن السلطات الأمريكية ربطت بيئتها الإعلامية والسياسية بين الإرهابيين الذين أطلقوا النار على الناس في كروكوس والمنظمة الإرهابية المحظورة داعش".

وأضافت "الآن نحن نعرف في أي بلد خطط هؤلاء الأوغاد الدمويين.. في أوكرانيا. نفس البلد الذي تحول على أيدي الأنظمة الليبرالية الغربية خلال عشر سنوات إلى مركز لانتشار الإرهاب في أوروبا".