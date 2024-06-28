"ابن البلاط"... تعيين هالينا رئيساً لحكومة تشاد "علامة فارقة" في تاريخها
يعدُّ تعيين علاماي هالينا، وهو من كبار الشخصيات في تشاد، ويُوصف بـ"ابن البلاط"، رئيسًا للوزراء في الـ24 من شهر مايو/أيار الماضي، "علامة فارقة" في التاريخ السياسي.
وجرى تعيين هالينا بعد فوز محمد إدريس ديبي إيتنو، برئاسة تشاد في الـ10 من الشهر ذاته، وذلك بعد تداول العديد من الأسماء، كان اللافت منها هالينا، بحسب ما أوردت مجلة "جون أفريك".
وقدمت المجلة مجموعة من الحقائق عن هالينا الذي بدأ حياته المهنية في السلك الدبلوماسي أواخر التسعينيات، وتدرَّج في المناصب خلال العقد الأول من القرن الحالي، والتحق بالقصر مديرًا للمراسم في فبراير عام 2010، وقبل عام واحد فقط من الانتخابات الرئاسية لعام 2011.
وأشارت المجلة إلى أنه بعد تثبيته في منصبه في عام 2016، أصبح مديرًا عامًّا لمراسم الدولة، وعلى مر السنين أصبح مقرَّبًا من إدريس ديبي إتنو، الذي كان من الأشخاص القلائل الذين يقابلهم بشكل يومي، حتى وفاة ديبي عام 2021.
أخ كبير
وأوضحت المجلة أن هالينا على اتصال يومي مع الرئيس محمد إتنو، ومنذُ أنْ كان نجل الرئيس يشغل منصب رئيس المديرية العامة لجهاز أمن مؤسسات الدولة، جرى تعيين الرجل الذي كان يشرف على أمن رئيس الدولة برتبة لواء، وأصبح بمثابة "أخ كبير".
وولد علاماي هالينا عام 1967 في غونو غايا، في شرق مايو-كيبي، وهو ابن جنوب تشاد، مثل معظم رؤساء الوزراء الذين عيَّنهم الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو ثم نجله، مثل: سوكيس ماسرا، وصالح كبزابو، وألبير باهيمي باداكي.
وكان هالينا تلميذًا في مدرسة غونو غايا الابتدائية، ثم انتقل للدراسة في مدرسة جاك مودينا الثانوية في بلدة بونغور الواقعة على الحدود مع الكاميرون.
وفي عام 1988، حصل هالينا على شهادة البكالوريا "A4" أحد المسارات الأدبية، وكان مهتمًّا بشكل خاص بالتاريخ والجغرافيا التي تابع دراستها في جامعة نجامينا.
وتخرج عام 1992 بشهادة في العلوم الإنسانية متخصصًا في التاريخ والجغرافيا، والتحق بوزارة التعليم التشادية مدرّسًا في المدارس الابتدائية في العاصمة.
وواصل دراسته بعد 10 سنوات في معهد العلاقات الدولية في الكاميرون (IRIC) ، وفي عام 2002، حصل هالينا على درجة الماجستير في العلاقات الدولية، مع تخصص في الدبلوماسية، في ياوندي.
ويجيد هالينا الفرنسية والإنكليزية والعربية والبيول بطلاقة، ومن هواياته الرياضة والقراءة والسفر.
وشهد الاضطرابات السياسية التي أعقبت سقوط حسين حبري ووصول إدريس ديبي إتنو إلى السلطة، عامي 1990 و1991، وكان نائب الأمين العام لرابطة طلاب جامعة تشاد (AEUT).
تردد هالينا على الدوائر المقربة من صالح كبزابو، والاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية والتجديد، وهو حزب سياسي اجتماعي ديمقراطي تأسس عام 1992، إلا أنه لم يكن قَط ناشطًا في الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد، ومع ذلك، فقد أصبح عضوًا في الحركة الوطنية للتجديد في الحزب الحاكم.
وفي 1997، خَطا هالينا خطوة جديدة حيث اقتنع تدريجيًّا بأفكار الحركة الوطنية من أجل السلام، ورغم أنه لم يكن تخرَّج في معهد البحوث والدراسات الإسلامية، فإنه انضم في ذلك العام إلى مكتب رئيس الوزراء رئيسًا لقسم الشؤون الدبلوماسية والسياسية.
وكان ذلك أول منصب حكومي يشغله، ويعود الفضل في ذلك جزئيًّا إلى حقيقة أنه كان في الأصل من منطقة مايو-كيبي شرق.
في ذلك الوقت كان نصور جيلنغدوكسيا أويدو عُيّن للتو رئيسًا للوزراء، وهو أيضًا من غونو غايا، واستمر رئيسًا للحكومة من عام 1997 إلى 1999، ثم رئيسًا للجمعية الوطنية من عام 2002 إلى عام 2011، وقد أدى دورًا رئيسًا في صعود شقيقه الأصغر.
وبعد تخرجه في معهد البحوث والدراسات الإسلامية فام 2002، أخذ مسيرته المهنية في تجاه دولي أكثر، ففي عام 2003، انضم إلى وزارة الخارجية، التي كان يرأسها آنذاك رئيس الوزراء المخضرم ورئيس الوزراء السابق نجوم ياماسوم.
وعُيّن رئيسًا لقسم اللاجئين والنازحين، وعضوًا في تنسيقية الوساطة بشأن النزاع في دارفور، ثم ممثلًا في لجنة مراقبة مساعدات اللاجئين في دارفور، وأصبح أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الوزارة: مستشارًا للوزير (في 2005)، ونائبًا لمدير المنظمات والعلاقات الاقتصادية (في 2006)، ثم مديرًا للبروتوكول (في 2007).
كذلك شغل منصب رئيس المراسم في وزارة الشؤون الخارجية حتى عام 2010 - عندما أصبح موسى فكي محمد وزيرًا - ثم في رئاسة الجمهورية، ولم يتم تعيينه في الخارج للمرة الأولى في حياته المهنية حتى نهاية يناير 2023، عندما تم اختيار إدريس يوسف بوي لتولي منصب رئيس ديوان رئيس الدولة قبل أسابيع قليلة.
وجرت ترقيته إلى رتبة ضابط كبير في النظام الوطني التشادي، وعُيّن في الوقت ذاته سفيرًا لدى الصين، وقد عمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الصين وتشاد، لا سيما في مجالي الصناعة والكهرباء، قبل أن يتم استدعاؤه إلى نجامينا في شهر أيار/مايو الماضي.