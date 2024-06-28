"ابن البلاط"... تعيين هالينا رئيساً لحكومة تشاد "علامة فارقة" في تاريخها

يعدُّ تعيين علاماي هالينا، وهو من كبار الشخصيات في تشاد، ويُوصف بـ"ابن البلاط"، رئيسًا للوزراء في الـ24 من شهر مايو/أيار الماضي، "علامة فارقة" في التاريخ السياسي.

وجرى تعيين هالينا بعد فوز محمد إدريس ديبي إيتنو، برئاسة تشاد في الـ10 من الشهر ذاته، وذلك بعد تداول العديد من الأسماء، كان اللافت منها هالينا، بحسب ما أوردت مجلة "جون أفريك".

وقدمت المجلة مجموعة من الحقائق عن هالينا الذي بدأ حياته المهنية في السلك الدبلوماسي أواخر التسعينيات، وتدرَّج في المناصب خلال العقد الأول من القرن الحالي، والتحق بالقصر مديرًا للمراسم في فبراير عام 2010، وقبل عام واحد فقط من الانتخابات الرئاسية لعام 2011.

وأشارت المجلة إلى أنه بعد تثبيته في منصبه في عام 2016، أصبح مديرًا عامًّا لمراسم الدولة، وعلى مر السنين أصبح مقرَّبًا من إدريس ديبي إتنو، الذي كان من الأشخاص القلائل الذين يقابلهم بشكل يومي، حتى وفاة ديبي عام 2021.

أخ كبير

وأوضحت المجلة أن هالينا على اتصال يومي مع الرئيس محمد إتنو، ومنذُ أنْ كان نجل الرئيس يشغل منصب رئيس المديرية العامة لجهاز أمن مؤسسات الدولة، جرى تعيين الرجل الذي كان يشرف على أمن رئيس الدولة برتبة لواء، وأصبح بمثابة "أخ كبير".

وولد علاماي هالينا عام 1967 في غونو غايا، في شرق مايو-كيبي، وهو ابن جنوب تشاد، مثل معظم رؤساء الوزراء الذين عيَّنهم الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو ثم نجله، مثل: سوكيس ماسرا، وصالح كبزابو، وألبير باهيمي باداكي.

وكان هالينا تلميذًا في مدرسة غونو غايا الابتدائية، ثم انتقل للدراسة في مدرسة جاك مودينا الثانوية في بلدة بونغور الواقعة على الحدود مع الكاميرون.