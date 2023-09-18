"السجناء مقابل الأصول".. أبرز محطات التوتر بين واشنطن وطهران

من المقرر أن تطلق الولايات المتحدة سراح خمسة إيرانيين محتجزين لديها مقابل الإفراج عن خمسة أمريكيين محتجزين لدى طهران بموجب اتفاق لتبادل السجناء، يتضمن أيضًا تحويل ستة مليارات دولار قيمة أصول إيرانية مفرج عنها من كوريا الجنوبية إلى حسابات مصرفية في قطر.

ويضع هذا الاتفاق حدًّا لمصدر إزعاج كبير بين إيران والولايات المتحدة اللتين يعود العداء بينهما إلى عام 1953 عندما دبرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق صاحب الشعبية الكبيرة في عام 1953 وإعادة الشاه محمد رضا بهلوي إلى السلطة، الذي أصبح حليفًا قويًّا للولايات المتحدة.

وفيما يأتي تسلسل زمني للأحداث الكبرى التي شهدتها العلاقات بين إيران والولايات المتحدة:

* 1953 - وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تساعد في الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني المحبوب محمد مصدق في 1953 وتعيد للسلطة الشاه محمد رضا بهلوي.

* 1957 - الولايات المتحدة وإيران توقعان اتفاقًا للتعاون في المجال النووي السلمي.

* 1967 - الولايات المتحدة تزود إيران بمفاعل نووي للأبحاث إضافة إلى يورانيوم مخصب بنسبة 93 في المئة يصلح لأغراض الأسلحة.

* 1968 - إيران توقع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي سمحت لها بامتلاك برنامج نووي سلمي مقابل الالتزام بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.