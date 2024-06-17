اقتربت بشكل "خطير".. سفينة فلبينية تصطدم بأخرى لبكين في بحر الصين الجنوبي

احتدمت الأوضاع في بحر الصين الجنوبي بعد يوم من إعلان بكين فرضها قواعد جديدة تجيز لخفر السواحل توقيف أجانب يدخلون المياه المتنازع عليها بصورة غير قانونية، إلى حادث تصادم بين سفينتين صينية وفلبينية، بعد اقتراب سفينة مانيلا بشكل "خطير" و"متعمد" من السفينة الصينية.

وبحسب ما نقلت "رويترز"، أعلن خفر السواحل الصيني اليوم الاثنين، بأن سفينة إمداد فلبينية اقتربت بشكل "خطير" من سفينة صينية مما أدى إلى وقوع تصادم بسيط بعد أن دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف خفر السواحل في بيان، أن سفينة النقل والإمداد الفلبينية تجاهلت التحذيرات الجادة والمتكررة من الصين.

وأشار خفر السواحل الصيني إلى أن السفينة اقتربت عمدا وبشكل خطير من السفينة الصينية بطريقة غير مهنية مما أدى إلى وقوع التصادم. ولم يشر البيان إلى وقوع إصابات أو أضرار لحقت بأي من السفينتين.