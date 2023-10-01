حرب المسيرات الأوكرانية تصطدم بعقبة الصين

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن تزايد المنافسة على صنع الطائرات المسيرة الأكثر فتكا، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، سيشعل صراعا على سلاسل توريد الإلكترونيات العالمية التي تمر عبر الصين.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن "جنودا أوكرانيين من اللواء الميكانيكي 92 يعملون حاليا داخل مبان تحت الأرض على تحويل طائرات الهواة بدون طيار إلى أسلحة قتالية لاستخدامها في ساحات القتال ضد أهداف روسية".

وأضافت: "كما يقوم الطيارون الأوكرانيون بربط قذيفة محلية الصنع في أسفل المسيرات لضرب الخنادق والدبابات الروسية، مما يحول الطائرات بدون طيار إلى صواريخ موجهة بشريًا".

وتابعت: "سلاح المسيرات أثبت فعالية كبيرة في المعركة حيث يتم استخدامه بشكل متواصل فيما يعاني الجيش الأوكراني من نقص في معظم دورات الطائرات بدون طيار وهياكل الطائرات التي ملأت ورشة العمل في الطابق السفلي الذي يستخدمه الجنود الأوكرانيون".

ونقلت الصحيفة عن أوليس مالياريفيتش، وهو ضابط في اللواء الميكانيكي 92 قوله إنه "ورفاقه يقومون بمهام قصف الأهداف الروسية في الليل، وفي النهار نفكر في كيفية الحصول على طائرات بدون طيار جديدة"، لافتا إلى أن "الحرب في أوكرانيا هي الصراع الأكثر استخداما للمسيرات في تاريخ البشرية".