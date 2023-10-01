حرب المسيرات الأوكرانية تصطدم بعقبة الصين
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن تزايد المنافسة على صنع الطائرات المسيرة الأكثر فتكا، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، سيشعل صراعا على سلاسل توريد الإلكترونيات العالمية التي تمر عبر الصين.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن "جنودا أوكرانيين من اللواء الميكانيكي 92 يعملون حاليا داخل مبان تحت الأرض على تحويل طائرات الهواة بدون طيار إلى أسلحة قتالية لاستخدامها في ساحات القتال ضد أهداف روسية".
وأضافت: "كما يقوم الطيارون الأوكرانيون بربط قذيفة محلية الصنع في أسفل المسيرات لضرب الخنادق والدبابات الروسية، مما يحول الطائرات بدون طيار إلى صواريخ موجهة بشريًا".
وتابعت: "سلاح المسيرات أثبت فعالية كبيرة في المعركة حيث يتم استخدامه بشكل متواصل فيما يعاني الجيش الأوكراني من نقص في معظم دورات الطائرات بدون طيار وهياكل الطائرات التي ملأت ورشة العمل في الطابق السفلي الذي يستخدمه الجنود الأوكرانيون".
ونقلت الصحيفة عن أوليس مالياريفيتش، وهو ضابط في اللواء الميكانيكي 92 قوله إنه "ورفاقه يقومون بمهام قصف الأهداف الروسية في الليل، وفي النهار نفكر في كيفية الحصول على طائرات بدون طيار جديدة"، لافتا إلى أن "الحرب في أوكرانيا هي الصراع الأكثر استخداما للمسيرات في تاريخ البشرية".
وقال التقرير: "في حين تنتج إيران وتركيا مسيرات كبيرة من الدرجة العسكرية التي تستخدمها روسيا وأوكرانيا، فإن الطائرات بدون طيار أي الاستهلاكية الرخيصة التي أصبحت منتشرة في كل مكان على خط المواجهة تأتي إلى حد كبير من الصين التي تعتبر أكبر صانع لهذه الأجهزة في العالم، وقد منح ذلك الصين نفوذاً خفيا في حرب تُشن جزئياً باستخدام المسيرات الإلكترونية الاستهلاكية".
وأشار إلى أنه "نظرا لأن الأوكرانيين أعادوا تشكيل المسيرات الاستهلاكية وقاموا بتحويلها إلى أسلحة في المعركة فإنهم يحاولون الآن إيجاد طرق جديدة للحفاظ على إمداداتهم من هذه المسيرات ومواصلة الابتكار فيها، وقد واجهت هذه الجهود الأوكرانية المزيد من العقبات حيث قام الموردون الصينيون بتقليص مبيعاتهم لأوكرانيا مع دخول قواعد صينية جديدة حيز التنفيذ تتعلق بتقييد تصدير مكونات الطائرات بدون طيار منذ الأول من أيلول/سبتمبر".
وتعتبر شركة "دي جي آي " الصينية، أكبر شركة لتصنيع الطائرات بدون طيار في الصين، حيث تمتلك أكثر من 90% من حصة سوق المسيرات العالمية، وذلك وفقا لمجموعة "درون أناليست" البحثية.
ولفت تقرير الصحيفة إلى أن أوكرانيا تستهلك ما يقدر بنحو 10 آلاف طائرة بدون طيار شهريا، بحسب ما نقلت عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث أمني بريطاني، في حين يخشى الكثيرون من أن القواعد الجديدة التي فرضتها الصين التي تقيد بيع مكونات الطائرات بدون طيار يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل سلسلة التوريد الأوكرانية مع اقتراب فصل الشتاء.
وأوضح التقرير أن "هذه العقبات التي تواجهها أوكرانيا تعمل على توسيع التفوق لدى الروس في هذا الصدد، وقد بلغ إجمالي شحنات الطائرات بدون طيار المباشرة من قبل الشركات الصينية إلى أوكرانيا ما يزيد على 200 ألف دولار منذ بداية العام وحتى يونيو، وفقًا لبيانات التجارة.
في المقابل اشترت روسيا شحنات الطائرات بدون طيار مباشرة من الشركات التجارية الصينية بما قيمته 14.5 مليون دولار في الفترة ذاتها، ورغم ذلك تحصل أوكرانيا على الملايين من الطائرات بدون طيار الصينية ومكوناتها، لكن معظمها يأتي من خلال وسطاء أوروبيين من مزود من طرف ثالث.
وأشار التقرير إلى أن "الأوكرانيين يعملون على بناء أكبر عدد ممكن من الطائرات بدون طيار لأغراض الاستطلاع وإسقاط القنابل، واستخدامها كصواريخ موجهة، وقد خصصت الدولة مليار دولار لبرنامج يدعم بدء تشغيل الطائرات بدون طيار وغيرها من جهود شراء الطائرات بدون طيار، وأن متطوعين جمعوا تبرعات عبر شبكة الإنترنت وقاموا بإحضار المروحيات المسيرة بالآلاف إلى أوكرانيا".
وأضاف: "روسيا وجدت قنوات جديدة لشراء المسيرات من خلال جيرانها الأصدقاء بينما استمرت في استيراد الطائرات بدون طيار من خلال المصدرين الصينيين".
يذكر أن شركة "دي جي آي" الصينية، انسحبت من السوق الروسية والأوكرانية في 2022، لكن منتجات هذه الشركة من المسيرات استمرت في إحداث "تأثير الحياة أو الموت" على جبهات القتال.
وفي كل مرة تقوم الشركة بتحديث برامجها، يتسابق الطيارون والمهندسون لكسر إجراءات الحماية الأمنية وتعديلها، وتبادل النصائح في المحادثات الجماعية، وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قالت الشركة الصينية إنها أخطرت موزعيها مرارًا وتكرارًا بأنهم ممنوعون من بيع منتجاتها أو قطع الغيار للعملاء في روسيا وأوكرانيا.
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية