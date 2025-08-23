إذا تكرر "الاعتداء".. قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل برد "رادع وقاس"

غانتس: يمكن تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو ولابيد لإنقاذ الرهائن
الجنرال محمد باكبور المصدر: متداولة
إرم نيوز
إرم نيوز
23 أغسطس 2025، 3:57 م

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، اليوم السبت، إنه في حال كررت إسرائيل اعتداءاتها على إيران فسوف تتلقى "ردا رادعا وأشد قسوة من حرب الـ12 يوما".

ونقلت وكالة "تسنيم" عن باكبور قوله، "الحرس الثوري في حالة جهوزية تامة، وأي عدوان جديد من قبل إسرائيل سيواجه برد موجع يجعله يندم على فعلته أكثر مما واجهه في الحرب الأخيرة الممتدة 12 يوما".

وكان وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، قد كشف عن معلومات جديدة بشأن حرب الـ12 يوما التي اندلعت مع إسرائيل خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

وقال زاده: "في حرب الـ12 يوما لم نكن نواجه تهديدا عاديا، هذه هي الحقيقة، خلف هذه الحرب كانت أمريكا حاضرة بكل قوتها، وبعض الدول الأوروبية والغربية كانت حاضرة أيضا من الناحية اللوجستية والعتادية".

وأضاف "لذلك أعتقد أننا كنا نواجه أقوى قوة عسكرية في العالم، في مثل هذه الظروف كان هناك بالتأكيد فارق في القوة، لكن في ساحة المعركة لا يقتصر الأمر على العدد والعتاد فقط، هناك مؤشرات أخرى استخدمناها لتحديد ساحة المعركة ونجحنا في إدارتها" وفق تعبيره.

وتابع وزير الدفاع الإيراني: "لو أن الحرب استمرت 15 يوما بدلا من 12، ففي الأيام الثلاثة الأخيرة ربما لم يكن بإمكانهم (الإسرائيليون) صد أي صاروخ، الدفاع ليس أمرا سهلا، لا يمكن أن يكون مثل إطلاق النار من بندقية رشاشة" بحسب قوله.

 

