رسميًا.. الصومال العضو الثامن في مجموعة شرق أفريقيا

وقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الجمعة، على معاهدة تمنح البلاد العضوية الكاملة في مجموعة شرق أفريقيا، في حفل ترأسه رئيس جنوب السودان الحالي، سلفا كير، في أوغندا.

وقال الرئيس الصومالي إن إضفاء الطابع الرسمي على انضمام الصومال إلى التكتل الإقليمي كان "بصيص أمل لمستقبل مليء بالإمكانيات"، وإن بلاده تأمل بالمساهمة في تقدم المنطقة.

وقررت قمة رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا العادية الثالثة والعشرين، التي عقدت في أروشا بتنزانيا في 24 نوفمبر، أنه في غضون 6 أشهر من التوقيع على معاهدة الانضمام، يتعين على الصومال إيداع وثيقة التصديق عليها لدى الأمين العام.