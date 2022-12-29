نتنياهو العائد للسلطة يواجه مهمة ترويض اليمين المتشدد

وقال نتنياهو (73 عاما)، الذي أدى اليمين رئيسا للوزراء لولاية جديدة اليوم الخميس، إنه سيخدم جميع الإسرائيليين وتعهد بالبناء على الإنجاز الذي تحقق في ولايته السابقة، وهو "اتفاقيات إبراهيم".

لكن الاهتمام يتركز بصورة أكبر على تحالفه مع إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما متشددان قوميان متطرفان أظهرا بالفعل مدى تصميمهما على فرض أجندتهما خلال محادثات مشحونة استمرت لأسابيع لتشكيل التحالف.

بن جفير، الذي تم تصويره في الآونة الأخيرة وهو يلوح بمسدس أمام فلسطينيين في القدس الشرقية، سيشرف على قوات الشرطة كوزير للأمن، في حين أن حزب سموتريتش، الصهيونية الدينية، ستكون له صلاحية غير مسبوقة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو أمام الكنيست اليوم الخميس، قبل أداء اليمين إن "الحكومة الجديدة عازمة على إعادة الهدوء والأمن لمواطني إسرائيل".

ومع ذلك، فقد أثبت شريكاه استعدادهما لإزعاج الرأي العام السائد في كل شيء بداية من السماح لليهود بالصلاة في حرم المسجد الأقصى إلى المسائل المتعلقة بالهوية الدينية وحقوق المثليين والأقليات.